Horoskop dzienny - środa 13 września [Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec, Wodnik, Ryby]

Horoskop dzienny - Baran

Będziesz miał dziś świetną intuicję. Wykorzystaj to. Jeśli odniesiesz wrażenie, że nie do końca możesz ufać osobie spod znaku Lwa, z którą się spotkałeś, lepiej wróć do domu. Jedno słowo zmieni się w wielką lawinę kłótni.

Horoskop dzienny - Byk

Bliska ci osoba liczy na pomoc. Choć zwykle w takich sytuacjach nikomu nie odmawiasz, tym razem się zastanów zanim przystaniesz na prośby. Zbyt wiele obowiązków może odbić się na twojej kondycji zarówno psychicznej, jak i fizycznej.

Horoskop dzienny - Bliźnięta

W ostatnim czasie rozpierała cię energia. W środę (13 września) przygotuj się na nagły spadek formy. Nie bój się prosić innych o pomoc. Nie jest to oznaką słabości. Będziesz mógł liczyć na osobę spod znaku Koziorożca.

Horoskop dzienny - Rak

Nie próbuj uciekać od tego, co było, bo to szybko do ciebie wróci. Postaw zdecydowane kroki i podejmij konkretne działania. W środę (13 września) wyjątkowo nieprzychylna ci będzie twój sojusznik - osoba spod znaku Raka.

Horoskop dzienny - Lew

W pracy zamiast rywalizować ze swoimi kolegami skup się na obowiązkach, bo każdy rozliczany jest indywidualnie. Nie szukaj zbędnych rozpraszaczy. W natłoku spraw nie zapominaj o rozrywce i balansie.

Horoskop dzienny - Panna

Negatywne emocje, stres, złe poczucie humoru możesz wyładowywać na najbliższych. Nie wdawaj się dzisiaj w zbędne dyskusje. Odłóż je na inny czas. Zamiast tego zadbaj o siebie. Długi spacer? Wyjście do kina? Czemu nie!

Horoskop dzienny - Waga

Waga nie będzie dziś wyważona, a wręcz przeciwnie. Osoby ze swojego otoczenia potraktuje kąśliwymi i nie na miejscu komentarzami. W środę (13 września) powinny ugryźć się w język i zastanowić nad tym, co mówią.

Horoskop dzienny - Skorpion

Spontaniczna randka może być najlepszym, co przytrafi ci się w tym tygodniu. Dlatego też nie ignoruj zaproszenia. Choć najlepiej czujesz się w swoim pancerzu, otwórz się na nowe, a przede wszystkim na innych.

Horoskop dzienny - Strzelec

Osoba spod znaku Wodnika w dość mocny sposób wyrazi swoje niezadowolenie. Jeśli jesteś pewien swoich racji, nie odpuszczaj. Pora naprawić relacje z Koziorożcem. Pamiętaj jednak, że bywa on nieustępliwy.

Horoskop dzienny - Koziorożec

Przygotuj się. Najbliższe dni, włącznie ze środą (13 września), będą pełne wrażeń. Wszystko za sprawą bliskiej ci osoby, która sprawi, że poczujesz się wyjątkowy. Nie ukrywaj swoich uczuć, tylko postaw na szczerość.

Horoskop dzienny - Wodnik

Trzeci dzień tygodnia nie będzie twoim ulubionym. Poczujesz, że wszyscy są przeciwko tobie. Zamiast wydawać osąd i nazbyt interpretować czyjeś słowa, porozmawiaj i wyjaśnij wszelkie wątpliwości.

Horoskop dzienny - Ryby

To, co zasiałeś, zakwitnie, a ty w końcu zbierzesz życiodajny plon. W końcu dopniesz swego - zarówno w pracy, jak i w domu. Poczujesz chwilowy spadek siły. Jednak nie rezygnuj z misji, na którą się zdecydowałeś wraz z początkiem roku.