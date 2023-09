Horoskop dzienny - wtorek 5 września [Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec, Wodnik, Ryby]

Horoskop dzienny - Baran

To będzie dość leniwy dzień. Niektórzy współpracownicy mogą cię lekko drażnić, ale ostatecznie uda ci się trzymać nerwy na wodzy. Tak trzymaj, szkoda twojej energii na wplątywanie się w konflikty.

Horoskop dzienny - Byk

Od pewnego czasu męczą cię pewne dolegliwości. Postaraj się teraz spiąć i zaangażować w ich wyjaśnienie bardziej, bo jesteś już naprawdę bardzo blisko. Nawet nie wiesz, jaką ulgę odczujesz, gdy uda ci się zażegnać problem.

Horoskop dzienny - Bliźnięta

Bliska osoba mocno cię rozczaruje. Porozmawiajcie i wyjaśnijcie sobie wszystko, postaraj się jednak zachować przy tym asertywność. Jeśli to nie pierwszy raz, gdy doszło do podobnej sytuacji, lub wyjątkowo mocno cię ona zraziła, nie przechodź tak łatwo nad sprawą do porządku dziennego. Może czas postawić pewne warunki?

Horoskop dzienny - Rak

Już od dłuższego czasu odczuwasz nieustanne zmęczenie. Może czas dokładniej przyjrzeć się sprawie? Wykonaj badania, skonsultuj się z lekarzem i zastanów się, czy nie jesteś przepracowany. Pamiętaj, czasem trzeba odpuścić dla własnego zdrowia - fizycznego i psychicznego.

Horoskop dzienny - Lew

Dzisiejsze obowiązki cię pochłoną. W pracy czekają na ciebie nowe obowiązki, w których początkowo możesz jeszcze nieco się gubić. Ale także życie osobiste zapowiada się w najbliższym czasie dość gorąco. Nic się jednak nie martw, dasz radę!

Horoskop dzienny - Panna

Wszystko będzie ci dziś iść jak po maśle. Szybko uporasz się z obowiązkami i będziesz mieć wątpliwości, jak spożytkować resztę dnia. Najlepiej oddaj się aktywnemu wypoczynkowi. Nie narzucaj sobie presji ciągłej pracy, bo szybko się wypalisz.

Horoskop dzienny - Waga

Oho, dziś w powietrzu wisi kłótnia. Twój nastrój od kilku dni nie był najlepszy, ale pewne wydarzenia sprawią, że coraz ciężej będzie ci trzymać nerwy na wodzy. Mimo to postaraj się postawić na spokojną rozmowę, zamiast wzajemne oskarżenia.

Horoskop dzienny - Skorpion

To będzie nerwowy dzień, ciągle gdzieś się będziesz spieszyć. Ale nie martw się, to pojedyncza sytuacja. W pozostałe dni w tym tygodniu będziesz mieć zdecydowanie więcej okazji na relaks. Zaciśnij więc zęby i do działania!

Horoskop dzienny - Strzelec

Ostatnie dni nie były dla ciebie najłatwiejsze, dlatego bądź dla siebie wyrozumiały. Świetnie sobie ze wszystkim radzisz, tym bardziej w tej sytuacji. Pamiętaj, że każdy przeżywa czasem trudne chwile, nie można się jednak poddawać. Już niedługo wszystko się polepszy.

Horoskop dzienny - Koziorożec

Los szykuje dla ciebie sporą niespodziankę. Początkowo możesz wręcz nie dowierzać. Nic się nie martw, to naprawdę bardzo dobre wieści, choć niespodziewane i zaakceptowanie ich może zająć ci chwilę. Daj sobie czas.

Horoskop dzienny - Wodnik

Pewna bliska ci osoba potrzebuje teraz wsparcia bardziej niż zwykle, choć niekoniecznie umie to okazać. Wykaż się wzmożoną czujnością, a jeśli już dowiesz się, o co chodzi, zapewnij jej także wsparcie. Pamiętaj jednak, by nie narzucać niechcianej pomocy.

Horoskop dzienny - Ryby

Przyjdzie ci się zmierzyć z niełatwą nowiną. Najlepiej będzie, jeśli porozmawiasz na ten temat z kimś zaufanym. Będzie ci wtedy łatwiej oswoić się z całą sytuacją.

