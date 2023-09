Horoskop dzienny - piątek 1 września [Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec, Wodnik, Ryby]

Horoskop dzienny - Baran

Podczas gdy większość pracowników z kocem tygodnia opada z sił, Barana nie można powstrzymać przed nieustannym parciem do przodu. Dziś żadna sprawa nie okaże się dla ciebie zbyt trudna. Po powrocie do domu z radością wskoczysz jednak do łóżka, ponieważ taki wysiłek ma swoją cenę.

Horoskop dzienny - Byk

Prace ogrodowe zajmą głowę Byka na tyle, by trzymać go dziś z daleka od kłótni i drobnych sprzeczek. Pierwszy raz od długiego czasu doświadczysz tak dużego wysiłku fizycznego. Osoby, które nie dysponują własnym ogrodem, pomyślą o zazielenieniu balkonu lub parapetu.

Horoskop dzienny - Bliźnięta

Ostatni dzień pracujący to jak zwykle okazja do rzucenia się w wir zabawy na mieście. Bliźnięta nie lubią się nudzić, a piątek uznają niemal za swoje prywatne święto. Załóż wygodne obuwie, bo będziesz dziś podbijać nie jeden parkiet.

Horoskop dzienny - Rak

Jak nigdy zdarzy ci się dziś zaspać na zaplanowane na godziny poranne zobowiązania. Jeśli prowadzisz własną działalność, możesz spodziewać się fali niezadowolonych klientów. Dzięki swoim zdolnościom negocjacyjnym zdołasz jednak wyprowadzić wszystko na prostą.

Horoskop dzienny - Lew

Wypłyniesz na fali popularności, po tym jak przypadkowo znajdziesz się w centrum ważnych wydarzeń. Sława będzie dla ciebie kolejnym powodem do dumy. Szybko przekonasz się jednak, że potrafi być również niewypowiedzianie męcząca.

Horoskop dzienny - Panna

Pannom jak nigdy zależy tym razem na jak najlepszym stroju, makijażu i ogólnej prezencji. Udajecie się na ważne spotkanie biznesowe, jedziecie na kolację ze swoim ukochanym lub przeżywacie swój wielki debiut na scenie. Bez względu na to, za co się tym razem zabierzesz, odniesiesz dziś kolejny sukces.

Horoskop dzienny - Waga

Spokój ducha Wagi zburzy nieoczekiwana wiadomość przekazana przez starego znajomego. Być może odkryjesz dawno zatajoną prawdę rodzinną lub boleśnie przekonasz się o złych intencjach kogoś, na kim bardzo ci niegdyś zależało. Daj sobie czas na przetrawienie w głowie tego, co zmienia twoje spojrzenie na przeszłość.

Horoskop dzienny - Skorpion

Zodiakalne Skorpiony walczą z wiatrakami, usiłując zmusić się do zrobienia czegoś, czego bardzo chciałyby uniknąć. To trudne nie tylko pod względem emocjonalnym, ale i fizycznym. Nie istnieje jednoznaczna odpowiedź na pytanie o efekt tej próby.

Horoskop dzienny - Strzelec

Brzydka pogoda i wahania, którymi wykazują się ostatnie dni lata, nie pomaga ci w realizowaniu postanowień. Część planów trzeba będzie przełożyć, z innych zrezygnować tylko po części. Nie utracisz jednak pogody ducha, która pomoże cieszyć się tym, co z tych planów pozostało.

Horoskop dzienny - Koziorożec

Koziorożec ma dziś gorszy dzień, przez co nie jest skory do rozmów. Otaczający cię ludzie wydają się nie mieć nic mądrego do powiedzenia i tylko przeszkadzają ci w skupieniu się. Postaw na samotny wypoczynek i robienie tego, co lubisz najbardziej.

Horoskop dzienny - Wodnik

Od rana twoją głowę zaprząta myśl o chęci podjęcia jakiegoś nowego wyzwania. To może być dobry sposób na pogłębianie rozwoju osobistego, pod warunkiem że nie postanowisz przedobrzyć. Przeszukaj oferty w internecie i rozpuść wici wśród znajomych.

Horoskop dzienny - Ryby

Przedstawiciele tego znaku zodiaku zmierzą się dziś z chronicznym zmęczeniem i brakiem energii. Na pomoc przyjdą jednak nie tylko zwodnicze dla zdrowia energetyki, ale i przyjaciele. Ciesz się ich pomocą i towarzystwem, doceniając wykonywany przez nich wysiłek.