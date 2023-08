Horoskop dzienny - czwartek 31 sierpnia [Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec, Wodnik, Ryby]

Horoskop dzienny - Baran

Ostatni dzień miesiąca dla większości pracowników oznacza rozluźnienie. Wyjątkiem jest Baran, który nieugięcie dąży do podbudowania swoich wyników nawet na ostatnią chwilę. Przeżyjesz dziś prawdziwy armagedon, próbując dać z siebie wszystko pomimo braku entuzjazmu ze strony reszty zespołu.

Horoskop dzienny - Byk

Charakteryzujące się porywczością i brakiem cierpliwości Byki trafią w sam środek piekła, gdy spadnie na nie obowiązek opieki nad dzieckiem. Niespodziewany gość w twoim domu wywoła chaos i zamęt, przez który długo nie usiądziesz w miejscu. Choć podołasz, przysługa ta słono cię zakosztuje.

Horoskop dzienny - Bliźnięta

Choć czwartek nie jest końcem tygodnia, Bliźnięta i tak zdecydują się pójść na organizowaną przez znajomych imprezę. Problem w tym, że następnego dnia czeka je zarówno wysiłek psychiczny jak i fizyczny. Baw się dobrze, nim do głosu dojdzie dawno zapomniany zdrowy rozsądek.

Horoskop dzienny - Rak

Szczęśliwa passa Raków trwa. Przedstawiciele tego znaku zodiaku mają realną szansę na wygranie dużej sumy pieniędzy lub innego rodzaju konkursu. Poza tym w domu czeka na nie miła niespodzianka od ukochanej osoby.

Horoskop dzienny - Lew

Los uraczy was dziś bolesną lekcją pokory. Lwy przecenią swoje możliwości, przez co mocno stracą na wiarygodności w oczach swoich znajomych i klientów. Wyciągnijcie wnioski i postarajcie się wyjść na prostą.

Horoskop dzienny - Panna

Mimo że za oknem pogoda nie zachęca do spacerów, Panny czują usilną potrzebę wyrwania się z czterech ścian. Część z was znajdzie chwilę na to, by pobyć sam na sam na łonie natury. Pozostali będą musieli zadowolić się widokiem zza okna, co wpłynie negatywnie na waszą koncentrację.

Horoskop dzienny - Waga

Waga z dnia na dzień podejmie nagłą decyzję o wyjeździe. Niektórzy z was czują się przemęczeni obowiązkami rodzicielskimi, inni mają dość pracy, a pozostali pragną po prostu zrobić coś szalonego. Wycieczka do innego kraju wykupiona na ostatnią chwilę z pewnością się do tego zalicza.

Horoskop dzienny - Skorpion

Od kilku dni przedstawiciele zodiakalnego Skorpiona robią wszystko, by nie znaleźć ani chwili na zastanowienie. Wszystko dlatego, że w głębi duszy przeżywacie rozstanie z kimś bardzo dla was ważnym. Choć ten czwartek jawi się jako kolejny zwykły dzień, pewne wydarzenia mogą pomóc ukoić wasz ból.

Horoskop dzienny - Strzelec

Podczas gdy jedni walczą ze swoimi słabościami, Strzelec mierzy się z siłami natury. U niektórych ostatnie wahania pogody doprowadziły do zniszczeń, które trzeba teraz naprawić. Inni są właśnie w trakcie wakacji i nie zamierzają poddać się z powodu deszczu, wiatru i chłodu.

Horoskop dzienny - Koziorożec

Zazwyczaj gburowaty i niechętny do spędów towarzyskich Koziorożec poczuje ulgę, gdy w progu jego domu stanie jeden z członków rodziny. Część z was będzie potrzebowała pomocy o bardzo różnym charakterze. Nie wahajcie się poprosić o nią osobę, która przyjechała do was z dobrymi intencjami.

Horoskop dzienny - Wodnik

U Wodnika życie toczy się pozornie spokojnym rytmem. Problemy zaczną się, gdy wychodząc do pracy, zapomnisz zabrać ze sobą ważne dla ciebie przedmioty. Czeka cię próba załagodzenia złości szefa, kontrolera biletów lub urzędnika państwowego.

Horoskop dzienny - Ryby

Najbliższy czwartek będzie trudnym dniem dla Ryb. Przedstawiciele tego znaku zodiaku mierzą się obecnie z problemami natury psychicznej. Gdy poczujesz, że nie dajesz już rady, nie wahaj się zadzwonić do bliskiego przyjaciela.