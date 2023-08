Horoskop na weekend 26-27 sierpnia 2023 [Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec, Wodnik, Ryby]

Zobacz wideo Był w posiadaniu narkotyków o wartości 1 700 000 zł. Został schwytany

Horoskop na weekend - Baran

Zawładnięty rządzą pracy Baran, otrzymał niedawno propozycję awansu w swoim życiu zawodowym. Weekend poświęcisz na przemyślenie wszystkich "za" i "przeciw", by móc później ustosunkować się do zaproponowanej oferty. W przerwach pomiędzy chłodnymi kalkulacjami spędzisz miły czas z rodziną.

Horoskop na weekend - Byk

Przebywając na urlopie, Byk padnie ofiarą nieprzyjemnego zdarzenia, które może zepsuć cały wyjazd. Postaraj się szukać pozytywów w tym nietypowym doświadczeniu i utrzymać nerwy na wodzy. Jeśli przetrwasz chwilowy kryzys, w długoterminowej perspektywie pojawi się zacna rekompensata.

Horoskop na weekend - Bliźnięta

W towarzystwie nigdy nie są samotne, na imprezy chodzą częściej niż do pracy i jak mało kto potrafią zjednywać sobie ludzi - oto całe Bliźnięta. Wasz towarzyski charakter może okazać się bardzo przydatny, gdy podczas zabawy napotkacie na swojej drodze potrzebującą osobę. Tego wieczoru, zamiast szaleć na całego, skupcie się na uczuciach innych.

Horoskop na weekend - Rak

Rak ma przed sobą kuszącą wizję szybkiego zarobienia dużych pieniędzy. Problem w tym, że wiąże się z tym pewne ryzyko zawodowe. Jeśli zdecydujesz się je podjąć, masz duże szanse na sukces.

Horoskop na weekend - Lew

Jeśli szukałeś okazji do tego, by zaistnieć, przez długi czas nie znajdziesz do tego lepszej sposobności. Bardzo prawdopodobne, że z sukcesem wystąpisz w konkursie lub spotkasz się z bardzo pozytywną reakcją na swoje przemówienie. W ten weekend fortuna ci sprzyja.

Horoskop na weekend - Panna

Dla przedstawicieli tego znaku zodiaku liczy się dziś przede wszystkim święty spokój. Ten weekend poświęcicie czytaniu książek, opalaniu się w ogrodzie i wylegiwaniu na hamaku. Niech słodkie lenistwo trwa w najlepsze, bo na nie zasługujecie.

Horoskop na weekend - Waga

Poukładany plan dnia Wagi z samego rana zburzy losowe zdarzenie. Przez naruszenie twojej codzienności będziesz czuć się nieswojo do końca weekendu. Bardzo możliwe, że nie uda ci się zrealizować wszystkiego z twojej listy zadań.

Horoskop na weekend - Skorpion

Skorpiony najbliższe dwa dni spędzą na regenerowaniu sił po wyczerpujących wyzwaniach. Bardzo możliwe, że masz za sobą ważny egzamin lub inny rodzaj testu weryfikującego twoje umiejętności. Baw się dobrze, świętując swój sukces wraz z bliskimi ci osobami.

Horoskop na weekend - Strzelec

Niesiony rządzą przygód Strzelec, wyrusza właśnie na swoją kolejną wyprawę. W zależności od waszego obecnego położenia może mieć ona wymiar zarówno dosłowny jak i duchowy. Przygotuj się na to, że staniesz oko w oko z próbą swojego charakteru.

Horoskop na weekend - Koziorożec

Podczas gdy inni podróżują i aktywnie spędzają czas, Koziorożec ani myśli wyściubiać nosa ze swojej bezpiecznej przestrzeni. Teraz wydaje ci się, że samotność jest dla ciebie korzystna. Zmienisz jednak zdanie, gdy odwiedzi cię niezapowiedziany gość.

Horoskop na weekend - Wodnik

Skupiony na sobie Wodnik i tym razem zapomni o liczeniu się ze zdaniem innych. Podczas gdy twoja druga połówka przeboleje jeszcze gorzki smak całej sytuacji, z resztą rodziny może nie pójść już tak łatwo. Bardzo możliwe, że twoje plany na weekend nie wypalą, ponieważ nie będzie z kim ich realizować...

Horoskop na weekend - Ryby

Przedstawiciele Ryb poczują się jak dzieci, gdy u boku znajomej duszy będą miały okazję poznawać nieznane dotąd tereny. Zaczniesz bawić się tak dobrze, że nawet nie zauważysz kiedy zapomnisz o dotychczasowych troskach. Zachowaj w sobie tę dziecięcą radość tak długo, jak to tylko możliwe.