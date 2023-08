Ogień, który spustoszył Hawaje, to najbardziej tragiczny pożar w Stanach Zjednoczonych od ponad stu lat. Żywioł zabił co najmniej 114 osób, ale ponad tysiąc wciąż jest poszukiwanych. Lokalne władze szacują, że ogień zniszczył ponad dwa tysiące domów na wyspie Maui. Najwięcej w mieście Lahaina. Media obiegło jednak jedno wyjątkowe zdjęcie.

REKLAMA

Zobacz wideo Pożary na Teneryfie. Służby ewakuują turystów i mieszkańców

Hawaje. Tragiczne skutki ognia w Lahainie. Na zdjęciach wyróżnia się jeden ocalały budynek

Zdjęcia z miasta Lahaina na Maui przerażają. Wśród zgliszczy widać jednak jeden nienaruszony przez ogień budynek - biały drewniany dom z czerwonym dachem. Okazuje się, że jego właściciele niedawno przeprowadzili renowację, która być może przyczyniła się do wzmocnienia budynku.

Trip Millikin i jego żona, Dora Atwater Millikin, kupili posiadłość dwa lata temu. Była ona jednak zaniedbana, więc postanowili ją wyremontować. Małżeństwo rozmawiało z "Los Angeles Times". Okazuje się, że kiedy wybuchł pożar, para odwiedzała rodzinę w Massachusetts. - To w stu procentach drewniany dom, więc nie jest tak, że go zabezpieczono przed ogniem lub cokolwiek - podkreślił Millikin. Jak czytamy, małżeństwo zastąpiło asfaltowy dach metalowym, zadbało także o usunięcie z niego wszelkich liści - jednak nie w obawie o możliwy pożar, a termity. Roślinności nie było zresztą w najbliższym otoczeniu budynku. Eksperci wskazują, że właściciele domów powinni starać się usuwać łatwopalną roślinność na odległość ok. 1,5 metra i zastępować ją np. kostką brukową lub żwirem. Dodatkowo dom małżeństwa nie znajdował się także w niewielkiej odległości od innych nieruchomości - z trzech stron znajdowały się bowiem kolejno ocean, droga i pusta działka.

Hawaje. Coraz więcej ofiar pożarów. Gubernator: Liczba może się podwoić

Tragiczne pożary na Hawajach. Ogień pochłonął dwa tysiące domów w miasteczku Lahaina

W pierwszej połowie sierpnia przez Maui na Hawajach przetoczyły się tragiczne w skutkach pożary. Wyjątkowo mocno ucierpiało położone na zachodzie wyspy 12-tysięczne miasteczko Lahaina. Ogień pochłonął większość budynków w historycznym centrum miejscowości. Szacunki mówią, że spłonęło tam ponad dwa tysiące domów z ponad trzech tysięcy, które spłonęły na całej wyspie. Straty mieszkańców wyceniane są na ponad 1,3 miliarda dolarów.