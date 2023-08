Horoskop na tydzień 21-27 sierpnia 2023 [Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec, Wodnik, Ryby]

Horoskop na tydzień - Baran

Barany rozpoczną nowy tydzień z zapałem do pokonywania trudności. Wasze nastawienie będzie kluczowe w okolicach wtorku, kiedy otrzymacie wyzwanie od losu. Koniec tygodnia zapowiada się dużo spokojniej, ponieważ możecie spodziewać się wizyty kogoś z rodziny.

REKLAMA

Horoskop na tydzień - Byk

Ten tydzień przyniesie Bykom wiele pozytywnych zaskoczeń. Nie zniechęcajcie się, jeżeli poczujecie się nimi przytłoczeni w okolicach czwartku, ponieważ takie okazje mogą długo się nie pojawić. Zbierzcie energię na sobotę, ponieważ wtedy możecie dostać propozycję wyjazdu.

Zobacz wideo "Red, White, & Royal Blue" [ZWIASTUN]

Horoskop na tydzień - Bliźnięta

Bliźnięta będą w tym tygodniu zdeterminowane, żeby zrealizować swoje cele. Kluczowy będzie dla was poniedziałek, ponieważ jeśli wejdziecie w nowy tydzień z sukcesem, zmotywuje on was później do kolejnych. Piątek będzie dla was wyjątkowym dniem na odpoczynek i docenicie wtedy tę chwilę wytchnienia.

Horoskop na tydzień - Rak

Początek tygodnia może okazać się męczący dla Raków, przez co pojawią się myśli, które niekoniecznie mogą okazać się sensowne. Spróbujcie krok po kroku przebrnąć racjonalnie przez wszystkie momenty, ponieważ zmiana nastąpi już w połowie tygodnia. Zyskacie energię, która przyda wam się na weekend.

Horoskop na tydzień - Lew

Lwy wpadną w tym tygodniu w wir towarzystwa i spotkań z rodziną oraz znajomymi. Nadmiar wrażeń może okazać się dla was przytłaczający w okolicach czwartku, ale zrekompensuje wam to radosny i spokojny piątek. Spędźcie dwa ostatnie dni w swoim towarzystwie, lub zaufanym gronie, żeby odpocząć.

Wybuch po włączeniu odkurzacza w Starym Gostyniu. Trzy osoby poparzone

Horoskop na tydzień - Panna

Panny w tym tygodniu będą planować przyszłość. Zmierzajcie konsekwentnie do celu, a zobaczycie, że wszystko jest możliwe. Przeszkody są tylko iluzją, która hamuje was w wejściu na kolejne szczeble waszych marzeń. Spróbujcie w tym tygodniu maksymalnie skoncentrować się na jak najdokładniejszym wykonaniu obowiązków.

Horoskop na tydzień - Waga

Wagi poczują w tym tygodniu kolejną falę wakacyjnego szaleństwa, ponieważ wiele osób będzie namawiało was do różnych aktywności. Zgódźcie się i przemyślcie spożytkowanie w tym celu weekendu. Warto spędzić słoneczne dni, tak żeby nie zapomnieć ich przez długi czas.

Horoskop na tydzień - Skorpion

Nowy tydzień będzie dla Skorpionów momentem oddechu. Poczujecie, że zrobiliście wszystko, jak należy i zostaną wam tylko drobne sprawy do załatwienia. W okolicach wtorku możecie otrzymać wiadomość, która zmieni wasze postrzeganie sytuacji, która czasem pojawiała się w waszych myślach.

Horoskop na tydzień - Strzelec

Dla Strzelców ten tydzień będzie czasem rozejmów i wyjaśnień. Błędna ocena sytuacji może narobić niepotrzebnego szumu, ale jeśli wykażecie się umiejętnością dyplomacji, która będzie u was rozwinięta od początku tygodnia, uda wam się porozumieć. Przeznaczcie weekend na spędzenie tego czasu z bliskimi.

Nie żyje znany z memów pies Cheems. Właściciele apelują: Nie smućcie się

Horoskop na tydzień - Koziorożec

Nowy tydzień przyniesie Koziorożcom nowe plany i obrót o 180 stopni w niektórych waszych przekonaniach. Ktoś spod znaku Panny może podać wam pomocną dłoń w okolicach środy. To sprawi, że zaczniecie postrzegać inaczej jej sytuację i postanowicie wysłuchać tego, co ma wam do powiedzenia.

Horoskop na tydzień - Wodnik

Wodniki odnajdą w sobie w tym tygodniu pokłady życzliwości. Wasz dobry humor będzie inspirował osoby wokół, co może pomóc wam zjednać sobie dobrych przyjaciół. Nie uciekajcie przed nowymi znajomościami i otwórzcie się na nowe horyzonty, a nie pożałujecie.

Horoskop na tydzień - Ryby

Ryby spokojnie wkroczą w ten tydzień, ponieważ wasza pewność siebie i zdecydowanie znacząco ułatwią wam metodyczne realizowanie celów. W okolicach czwartku czas może mijać wam znacznie szybciej, ale zyskacie wiele odpoczynku i satysfakcji podczas weekendu, więc wykorzystajcie to i cieszcie się chwilą.