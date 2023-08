Horoskop dzienny - sobota 19 sierpnia [Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec, Wodnik, Ryby]

Horoskop dzienny - Baran

Sobota czy nie, Baran nie ustaje w dążeniu do wyznaczonego przez siebie celu. Dziś na tapetę weźmiesz domowe porządki i nawet wysoka temperatura nie będzie w stanie cię do nich zniechęcić. Przeszukując swoje stare rzeczy, natrafisz na dawno zagubiony ważny dla ciebie przedmiot.

REKLAMA

Zobacz wideo Dawid Woliński zadecydował, że zostanie projektantem w 8 klasie szkoły podstawowej. "Pani wysłała mnie do psychologa"

Horoskop dzienny - Byk

Lejący się z nieba żar tylko dodatkowo podjudza już i tak niespokojne Byki. Łatwo u ciebie o kłótnię, a nawet awanturę, dlatego postaraj się wyciszyć, pozostając w domu. Szukaj chłodnych miejsc i zajęć, które pomogą ci rozładować gniew.

Horoskop dzienny - Bliźnięta

Nierozważne Bliźnięta puszczą wodze fantazji i pozwolą się porwać trwającej do rana imprezie. Problem w tym, że następnego dnia dadzą im o sobie znać uporczywe wyrzuty sumienia. Możesz tego uniknąć, pod warunkiem że posłuchasz bliskiej ci osoby, która będzie towarzyszyć ci tej nocy.

Horoskop dzienny - Rak

Raki liczą ostatnio tylko na pieniądze, zapominając o tym, że korzyści finansowe nie zastąpią uczuć. Niespodziewanie oderwiesz się od swojej pracy, by poznać bliżej kogoś bardzo wyjątkowego. Nie będzie to wielka miłość, ale inspirująca lekcja pokory.

Horoskop dzienny - Lew

Nosił wilk razy kilka, ponieśli i wilka to dość trafne określenie na przebieg soboty u Lwów. Osoba, której od dłuższego czasu zatruwałeś życie, postanowiła się odegrać i zrobiła to w wyjątkowo okrutny sposób. Chociaż zapewne teraz marzysz o tym, by znów jej dopiec, przemyśl opcję pogodzenia się dla obopólnego spokoju.

Horoskop dzienny - Panna

Właśnie dziś jest dzień, na który Panny czekały od bardzo dawna. Wyskakując za próg ze spakowanymi walizkami, nie zapomnij o kluczowych dla siebie dokumentach. W ferworze urlopowej radości możesz mieć tendencję do gubienia małych przedmiotów.

Pogoda na weekend. Upały nie odpuszczą nawet w nocy. Będą burze

Horoskop dzienny - Waga

Najrozważniejszy ze znaków zodiaku bardzo chce udowodnić innym, że również może uchodzić za "wyluzowanego". Problem w tym, że udawanie kogoś, kim nie jesteś, rzadko kończy się szczęśliwie. W twoim przypadku poczuciem wstydu i potrzebą ukrycia się przed światem.

Horoskop dzienny - Skorpion

Trudny charakter Skorpionów nie pozwala im na otwarte przyznanie się do głęboko skrywanych uczuć. Wbrew swoim przekonaniom nie możesz jednak panować nad każdą emocją i prawda o twojej podświadomości wkrótce wyjdzie na jaw. Powstaje pytanie: Co z tym zrobisz?

Horoskop dzienny - Strzelec

Podróżnicze serce Strzelca nakłania go do poszukiwania kolejnych przygód. Zasiądziesz dziś z mapą na kolanach i zaczniesz planować kolejną wyprawę w nieznane. Bardzo możliwe, że zrealizujesz ją szybciej, niż myślisz.

Horoskop dzienny - Koziorożec

Twój bliski współpracownik z losowego powodu nie mógł dziś pojawić się w pracy. Przejmując jego obowiązki, masz szansę udowodnić, że zasługujesz na awans. Jeśli sobota jest dla ciebie dniem wolnym, los może zgotować ci szansę na poprawę wizerunku w oczach twoich znajomych.

Horoskop dzienny - Wodnik

Chociaż osoby spod znaku Wodnika często sprawiają wrażenie ponurych i niezadowolonych, tym razem nie jest to tylko złudne odczucie. W twoim życiu prywatnym coś się zawaliło, a ty nie do końca wiesz, jak sobie z tym poradzić. Poszukaj wsparcia w swojej rodzinie i doceń, że ją masz.

Horoskop dzienny - Ryby

W życiu Ryb pozornie nie dzieje się nic ciekawego. Jak co dzień pójdziesz do pracy, wykonasz swoje obowiązki domowe i poświęcisz chwilę na swoją pasję. Spokój ducha zmąci ci jednak jeden telefon, po którym nic już nie będzie takie samo.