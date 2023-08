Horoskop na weekend 12-13 sierpnia 2023 [Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec, Wodnik, Ryby]

Horoskop na weekend - Baran

Weekend będzie dla Baranów momentem wytchnienia. Uwolnicie się od wszystkich stresujących sytuacji i zaczniecie planować nowy start. Nie bójcie się rozwiązań, które mogą przynieść wam lepsze rezultaty, niż to, co macie dotychczas.

Horoskop na weekend - Byk

Byki będą w sobotę wyjątkowo towarzyskie. Możecie spodziewać się wiadomości od kogoś, kto wyciągnie was na wyjazd, który długo zapamiętacie. W niedzielę będziecie mieć czas na regenerację sił przed nowym tygodniem.

Horoskop na weekend - Bliźnięta

W sobotę Bliźnięta poczują rozpierającą energię. Początek weekendu zmotywuje was do aktywnego spędzenia tego czasu i sprawi, że wpadniecie na świetny pomysł. Wykorzystajcie tę chwilę, ponieważ w niedzielę ktoś zaproponuje wam chwilę relaksu.

Horoskop na weekend - Rak

Raki będą w sobotę bardzo pewne siebie. Zrealizujecie myśl, która chodziła wam intensywnie po głowie w trakcie tygodnia. To z kolei będzie miało pozytywne konsekwencje, które odczujecie w niedzielę wieczorem.

Horoskop na weekend - Lew

Lwy tego dnia odważą się wpłynąć na nieznane wody. Zebraliście myśli i energię, aby dokończyć ważne zadanie, a teraz jesteście na to gotowi. Los wam sprzyja, więc śmiało możecie podjąć stanowcze kroki.

Horoskop na weekend - Panna

Panny poczują w weekend nostalgię związaną z tym co było. Są kwestie, które chcielibyście przywrócić i za którymi tęsknicie. Powrót do nich czasami nie jest złym rozwiązaniem, więc pozwólcie sobie na tę chwilę rozproszenia i zregenerujcie zszargane nerwy.

Horoskop na weekend - Waga

Weekend przyniesie Wagom dużo spokoju ducha. W ciągu tych dwóch dni nie stanie się nic, co wyprowadzi was z równowagi. Skoncentrujcie się na sobie i nie poddawajcie się z powodu błahostek, ponieważ obok was jest ktoś, na kogo możecie liczyć.

Horoskop na weekend - Skorpion

Skorpiony będą podczas tego weekendu zabiegane. Będziecie mieli sporo spraw do załatwienia, ale wszystkie będą związane z planowaniem spotkań i zakupów. Niedziela będzie dla was szczególnie korzystna.

Horoskop na weekend - Strzelec

Weekend sprawi, że Strzelce poczują się jak nowo narodzone. Dzieje się to za sprawą sprzyjania wam losu podczas wielu działań w te dni. Sobota będzie dla was bardziej aktywna, niż niedziela, ale nie martwcie się, ponieważ odpoczynek również jest bardzo ważny.

Horoskop na weekend - Koziorożec

Koziorożce będą w sobotę zastanawiać się nad przyszłością. Coś sprawi, że przemyślicie, czy droga, którą kroczycie, jest odpowiednia. Wasze wątpliwości może rozwiać rozmowa z kimś bliskim, więc nie wahajcie się prosić o radę.

Horoskop na weekend - Wodnik

Weekend będzie dla Wodników bardzo ekscytujący. Wydarzy się coś, czego zupełnie się nie spodziewaliście. W niedzielę będziecie z siebie bardzo dumni, ponieważ uda wam się zrobić rzecz, której dotąd się obawialiście.

Horoskop na weekend - Ryby

Ryby będą podczas tego weekendu otoczone bliskimi. Skontaktuje się z wami ktoś z rodziny i będzie miał dla was dobre wiadomości. Nie dajcie się długo namawiać na spotkanie, ponieważ możecie potem się nie zobaczyć przez długi czas.