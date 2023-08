Horoskop dzienny na czwartek 10 sierpnia [Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec, Wodnik, Ryby]

Horoskop dzienny - Baran

Nawet najwięksi tytani pracy kiedyś muszą odpoczywać. Dla Barana nadszedł czas na odłożenie na bok obowiązków domowych i zawodowych na rzecz aktywnego wyjazdu. Regeneruj się, wędrując po górach, walcząc z nurtem wody na kajakach i pokonując wzniesienie ścianki wspinaczkowej.

REKLAMA

Zobacz wideo Linkiewicz opowiada o burzliwej przeszłości. "Dziwię się, że żyję"

Horoskop dzienny - Byk

Na przestrzeni dnia pomiędzy tobą a znajomym dojdzie do przykrego w skutkach nieporozumienia. Choć żadne z was nie chciało w tej sytuacji źle, będzie ciężko uzyskać kompromis satysfakcjonujący obie strony. Unikaj wchodzenia w bliższe interakcje z tą osobą przez najbliższe tygodnie, by wyciszyć emocje.

Horoskop dzienny - Bliźnięta

Jeśli w okolicy szykuje się huczna impreza, to Bliźnięta wchodzą na nią pierwsze. Problem w tym, że nie zawsze są tam proszonymi gośćmi. Próba dostania się do klubu zakończy się fiaskiem i lepiej, abyście na tym poprzestali.

Horoskop dzienny - Rak

Głównym zmartwieniem Raka od dłuższego czasu są pieniądze. Passę przeliczania wszystkiego pod kątem finansowym zakończy niespodziewany awans, premia lub podwyżka zaoferowana przez szefa. Miej jednak na uwadze, że wiąże się z tym znacznie większa odpowiedzialność.

Horoskop dzienny - Lew

Czwartek to dobry dzień na domknięcie pewnych nierozwiązanych spraw. Jeśli czujesz potrzebę pogodzenia się z kimś, wytłumaczenia się z jakiegoś swojego zachowania lub po prostu nawiązania kontaktu z dawno niewidzianym znajomym, warto podjąć taką próbę. Być może sprawy obiorą kierunek, którego się nie spodziewasz.

Horoskop dzienny - Panna

Niepasująca do lata pogoda nie utrudnia Pannie korzystania z uroków, jakie oferuje nam przebywanie na zewnątrz. Bardzo możliwe, że najbliższe godziny upłyną ci na czytaniu książki w zaciszu balkonu. Skrycie się pod zadaszonym tarasem celem ucięcia sobie drzemki również brzmi całkiem kusząco.

Upał wróci do Polski w weekend. Fala afrykańskiego ciepła wyjątkowo długa?

Horoskop dzienny - Waga

Wagę przyciąga usilna potrzeba rozpoczęcia jakiejś nowej przygody w życiu. Dobrym rozwiązaniem dla ciebie mogą okazać się sztuki walki. Jeśli jesteś natomiast typem osoby preferującej wysiłek umysłowy, spróbuj swoich sił w grze w szachy.

Horoskop dzienny - Skorpion

Zranione Skorpiony bardzo cierpią po odniesionej ostatnio porażce. Dumnym przedstawicielom tego znaku zodiaku trudno jest pogodzić się z goryczą przegranej. Czasem jednak zimny prysznic bardzo pomaga na uświadomienie sobie tego, co dla nas najcenniejsze.

Horoskop dzienny - Strzelec

Nie umiejąc długo usiedzieć w miejscu, Strzelec tylko szuka okazji do wybrania się w kolejną podróż. Zbliża się twój urlop, a ty wciąż nie możesz się zdecydować na jeden konkretny kierunek. Skieruj swoje kroki do najbliższej biblioteki, gdzie atlas świata wskaże ci drogę.

Horoskop dzienny - Koziorożec

Nieufny i emanujący chłodnym opanowaniem Koziorożec czuje mętlik w głowie z powodu nowo poznanej osoby. Nie możesz o niej zapomnieć i z jakiegoś powodu ciągle zastanawiasz się, czy nie jest ona przypadkiem wolna w najbliższy weekend. Możesz zaryzykować i zdobyć się na pierwszy krok, lub pozwolić sobie żałować, że nigdy nie spróbowałeś.

Sztorm na Bałtyku. Woda dosięgła straganów w Lubiatowie i pochłonęła plażę

Horoskop dzienny - Wodnik

Kłamstwo ma krótkie nogi, a o prawdziwości tego powiedzenia boleśnie przekonają się tym razem Wodniki. Problem w tym, że większość z was nie do końca rozumie swoją winę. Poświęćcie czas na zastanowienie się nad sobą i powodami, dla których uciekacie się do zaginania rzeczywistości.

Horoskop dzienny - Ryby

Podczas gdy inne znaki zodiaku cieszą się słońcem, Ryby zalewają się gorzkimi łzami. To może być kwestia niedawnej straty kogoś bliskiego, problemów ze zdrowiem lub po prostu gorszego czasu. Wykonajcie telefon do przyjaciela - nawet jeśli wydaje się wam, że będziecie tylko przeszkadzać, on czeka po drugiej stronie, by służyć swoim wsparciem.