16-latka twierdzi, że odzyskała wzrok dzięki modlitwie. Biskup opowiada, jak do niej zadzwonił

Organizacja tegorocznych Światowych Dni Młodzieży przypadła Lizbonie (stolicy Portugalii). Do miasta napłynęło około miliona przyjezdnych, chcących wziąć udział w tym ważnym dla chrześcijan wydarzeniu. Wśród nich była Jimena, 16-letnia Hiszpanka. Dziewczyna twierdzi, że w trakcie ŚDM odzyskała wzrok.

"Cud" na ŚDM w Lizbonie. Hiszpanka twierdzi, że odzyskała wzrok

O rzekomym cudzie wspomniał w niedzielę (6 sierpnia) przy okazji konferencji podsumowującej udział hiszpańskiej społeczności w ŚDM Juan José Omella, przewodniczący Konferencji Episkopatu Hiszpanii (CEE) i kardynał arcybiskup Barcelony. Duchowny poznał historię 16-letniej Jimeny za pośrednictwem zakonnicy zaprzyjaźnionej z rodziną nastolatki. Biskup osobiście zadzwonił do dziewczyny, by poznać szczegóły niezwykłego wydarzenia.

Jimena o doświadczeniach z ŚDM: Kiedy otworzyłam oczy, widziałam doskonale

Według relacji 16-letniej Jimeny chorującej od dwóch lat na krótkowzroczność, jak co rano obudziła się, postrzegając świat w formie skrajnie zamazanego obrazu. Jej możliwości widzenia zostały ograniczone do zaledwie pięciu procent. Na Światowe Dni Młodzieży obywatelka Hiszpanii przyjechała z grupą z Opus Dei. Dziewczyna twierdzi, że niespodziewanie odzyskała wzrok po odmówieniu modlitwy i przyjęciu komunii. "Zaczęłam płakać w ławce, bo chciałam wyzdrowieć, a to był ostatni dzień nowenny do Matki Bożej Śnieżnej. - cytuje jej słowa portal Euro Weekly News. Jimena powiedziała również, że dzień, w którym doszło do ozdrowienia (5 sierpnia), traktuje jak swoje nowe narodziny.