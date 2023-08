Horoskop tygodniowy: 7-13 sierpnia [Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec, Wodnik, Ryby]

Horoskop tygodniowy - Baran

To będzie niełatwy tydzień już od samego początku. Będą zżerać cię nerwy i pewne wątpliwości. Najważniejsze to jednak nie dać się czarnowidztwu, bo w tym bardzo łatwo się zakręcić. Staraj się nie roztrząsać problemów i po prostu robić swoje.

REKLAMA

Horoskop tygodniowy - Byk

W nowy tydzień wejdziesz z pełnią energii i chęci do działania, ale twoje zasoby z czasem zaczną się gwałtownie wyczerpywać. To ważne, by nie przeceniać swoich sił, ale też dbać o regularny wypoczynek.

Horoskop tygodniowy - Bliźnięta

To będą dni pełne wyzwań, ale ze wszystkimi świetnie sobie poradzisz. W nagrodę pozwól sobie zaszaleć bardziej niż zwykle i częściej pozwalać sobie na zachcianki.

Zobacz wideo Trenerka fitness zaprezentowała i wytłumaczyła ćwiczenia, które należy wykonywać po porodzie [MAMY CZAS]

Horoskop tygodniowy - Rak

Szefostwo może mieć dla ciebie w tym tygodniu dość duże wieści. Przede wszystkim skup się jednak na tym, czego oczekujesz od swojej kariery. Czasem warto skoczyć na głęboką wodę i wyłamać się ze schematu.

Horoskop tygodniowy - Lew

Możliwe, że na twojej drodze pojawią się drobne niepowodzenia. Dadzą one o sobie znać szczególnie w pierwszej połowie tygodnia. Kolejne dni okażą się już bardziej wyrozumiałe, a w weekend możesz liczyć na odwrócenie passy.

Horoskop tygodniowy - Panna

To będzie intensywny tydzień, który mocno cię wymęczy, ale także przyniesie wiele satysfakcji. W najbliższych dniach mogą zadziać się rzeczy przełomowe, choć nie jest to na razie w stu procentach pewne. Miej jednak oczy otwarte.

Horoskop tygodniowy - Waga

To może być ważny dzień dla twojego życia uczuciowego. Może nawet przełomowy. Wydarzą się rzeczy, które wcześniej nie przyszły ci do głowy. Sprawy będą toczyć się szybko, ale uda ci się im nadążać.

Zima w środku lata. Na niemieckie ulice wyjechały pługi śnieżne

Horoskop tygodniowy - Skorpion

Humor i energia będą ci dopisywać. Wykorzystaj to, by porobić trochę planów na przyszłość. Wprowadź w swoje życie zmiany, które pozwolą ci zdrowiej żyć. Efekty przyjdą bardzo szybko!

Horoskop tygodniowy - Strzelec

Pewna osoba mocno zaskoczy cię swoją postawą. Postaraj się jednak wczuć w jej perspektywę, a pewne kwestie przegadać. Możliwe, że oboje nie zdajecie sobie sprawy z niektórych faktów, macie zupełnie inny ogląd na sytuację.

Horoskop tygodniowy - Koziorożec

Pewna dawno niewidziana osoba o sobie przypomni, czym mocno cię zaskoczy. Możliwe, że w twoje życie wkradnie się dość sporo chaosu, co początkowo może bardzo ci się nie spodobać.

Horoskop tygodniowy - Wodnik

Odkryjesz nowe sposoby na spędzanie czasu. Pozwoli ci to odżyć, poprawić kondycję i utrzymywać świetny humor. Może uda ci się namówić do nowych aktywności także bliskich?

Horoskop tygodniowy - Ryby

Możliwe, że w najbliższych dniach poczujesz się nieco niepewnie. To odpowiedni czas, by nieco zastanowić się nad życiem i dręczącymi wątpliwościami. Skąd mogły się one wziąć? Co możesz z nimi zrobić?

Więcej wróżb i horoskopów znajdziesz na horoskopy.gazeta.pl