Horoskop na tydzień 9 - 15 sierpnia [Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec, Wodnik, Ryby]

Barany lubią wyzwania, dlatego wolny czas wykorzystają tym razem aktywnie na powietrzu. W grę wchodzą spływy kajakowe, wspinaczka górska i skoki spadochronowe. Gdy naładujesz już swoje baterie adrenaliną, z miłą chęcią wrócisz do wykonywania nielubianych obowiązków.

Zobacz wideo Elżbieta Romanowska o prowadzeniu "Nasz nowy dom". "Nie ja, to byłby to ktoś inny". Odnosi się też do słów Dowbor