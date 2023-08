Horoskop na weekend 4-6 sierpnia 2023 [DLA WSZYSTKICH ZNAKÓW ZODIAKU]

Horoskop na weekend - Baran

Weekend przyniesie Baranom dużo pomyślności. Nie tylko szczęście będzie wam sprzyjało podczas tych dni, ale i zdrowie. Będziecie również uodpornieni na zmiany nastrojów osób wokół was. Wykorzystajcie tę energię i zrealizujcie mały cel, o którym myśleliście w tym tygodniu.

Horoskop na weekend - Byk

Byki mogą spodziewać się w piątek spotkania, które zaproponuje wam ktoś, z kim często przebywacie w ostatnim czasie. Nie bądźcie leniwi i zgódźcie się, ponieważ ta osoba ma pomysł, który może wam się spodobać. W niedzielę możecie spodziewać się telefonu od rodziny.

Horoskop na weekend - Bliźnięta

Weekend będzie dla Bliźniąt idealnym momentem na ważne rozmowy i dyskusje z bliskimi. Będziecie mieć możliwość rozwiązać nieporozumienia, które zaszły między wami i innymi osobami. Pomimo tego postaracie się znaleźć czas dla siebie w niedzielę, aby odpocząć i przemyśleć wszystko w spokoju.

Horoskop na weekend - Rak

Najbliższe dni będą stały dla Raków pod znakiem zapytania. Pojawi się sprawa, która będzie wymagała od was pełnego zaangażowania. Skoncentrujcie się na swoich potrzebach i omówcie oczekiwania innych z kimś zaufanym.

Horoskop na weekend - Lew

Lwy będą w weekend otrzymywać zaproszenia na różnego rodzaju przyjęcia. Pojawi się dylemat związany z wyborem. W przypadku wątpliwości warto rozważyć kwestię tego, gdzie czujecie się najbardziej komfortowo.

Horoskop na weekend - Panna

Weekend będzie dla Panien wyjątkowo spokojny i relaksujący już od piątku. W sobotę będziecie chciały spędzić jak najwięcej czasu w samotności. Nie czujcie się zobligowane do aktywności, które nie sprawiają wam radości, ale w niedzielę sprawdźcie, czy u waszych bliskich wszystko jest w porządku, ponieważ docenią gest.

Horoskop na weekend - Waga

Wagi mogą czuć się wyczerpane w sobotę, ponieważ ciągle coś będzie się działo. Nie martwcie się tym, ponieważ w niedzielę sytuacja znacznie się poprawi i znajdziecie czas dla siebie. Ktoś z waszych bliskich powie wam ważną wiadomość.

Horoskop na weekend - Skorpion

Weekend sprawi, że Skorpiony poczują się szczęśliwe. Ktoś sprawi, że wasze serce będzie biło mocniej jeszcze przez długi czas. Nie zamykajcie się na nowe doświadczenia i cieszcie się pomyślnym losem.

Horoskop na weekend - Strzelec

Strzelce wpadną w ten weekend w melancholię, ponieważ zaczniecie rozważać przeszłość. Wspomnienia nadejdą niespodziewanie i będziecie chcieli zrobić coś ryzykownego. Przemyślcie swoje wybory i pamiętajcie, że wspomnienia mogą jedynie wydawać się lepszymi od teraźniejszości.

Horoskop na weekend - Koziorożec

Koziorożce po pomysłowym piątku wpadną w sobotę w wir zakupów. Poczujecie potrzebę nagrodzenia siebie za wysiłki włożone w pracę. Sprawcie sobie przyjemność z wykonanych obowiązków, ale zaoszczędźcie trochę na później.

Horoskop na weekend - Wodnik

Wodniki będą czuły w weekend potrzebę przygody. Pojawi się spontaniczny pomysł, który może przynieść wam wiele radości, o ile zachowacie odpowiednią ostrożność. Spróbujcie skonsultować swoje decyzje z kimś bliskim.

Horoskop na weekend - Ryby

Ryby spędzą weekend w doborowym towarzystwie. Odezwie się do was ktoś zupełnie niespodziewany i zaproponuje spotkanie. Nie wahajcie się zwerbować innych osób, aby dołączyły do was.