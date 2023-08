Horoskop dzienny na wtorek 15 sierpnia [Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec, Wodnik, Ryby]

Horoskop dzienny - Baran

Pracowity i wydajny z natury Baran przeżywa potężny kryzys emocjonalny. Ilość nawarstwiających się problemów przytłoczyła cię na tyle, by odcisnąć piętno na każdej dziedzinie twojego życia. Złap za walizki i udaj się do szefa z prośbą o urlop, by zregenerować siły przed kolejnymi wyzwaniami.

REKLAMA

Zobacz wideo Doda za kulisami ramówki Polsatu

Horoskop dzienny - Byk

Wakacje mają tym razem gorzki smak dla przedstawicieli tego znaku zodiaku. Byki nie lubią, gdy ktoś stawia na swoim, ponieważ jest to praktyka, którą same stosują. Sielankową atmosferę wyjazdu zepsuje ci spotkanie z osobą, która podobnie jak ty nie potrafi dojść do porozumienia.

Horoskop dzienny - Bliźnięta

Bliźnięta wyznające zasadę "im więcej osób, tym lepsza zabawa" nie będą zadowolone z okoliczności, w których znajdą się w wyniku kilku zdarzeń losowych. Część z was musi na własną rękę zaplanować cały dzień i zadowolić się jedynie swoim własnym towarzystwem. W tym samym czasie inni reprezentanci tego znaku zatęsknią za chwilą odpoczynku od głośnych znajomych, którzy najwyraźniej nigdy się nie męczą.

Horoskop dzienny - Rak

Choć pogoda jednoznacznie wskazuje na wakacyjny klimat, Raki ani myślą porzucać pracę na rzecz dłuższego odpoczynku. Za cel postawiliście sobie zdobycie jak największej kwoty pieniędzy, która pozwoli wam na późniejszą realizację marzeń. Dziś cały trud włożony w odznaczanie kolejnych punktów na liście zadań zostanie wam hojnie wynagrodzony.

Horoskop dzienny - Lew

Będąc świadomym swojej skłonności do podejmowania ryzykownych wyzwań, powinieneś dziś trzymać się z daleka od wszelkich zbiorników wodnych. Twoi przyjaciele chętnie podpuszczą cię, by mieć ciekawy materiał pamiątkowy ze wspólnego wypadu. Wykaż się asertywnością i odpowiedzialnością, odmawiając udziału w niebezpiecznej zabawie.

Horoskop dzienny - Panna

Dla Panny nie ma tym razem znaczenia czy na niebie świeci słońce, czy może pogoda postanowiła przynieść ulgę spalonym roślinom w postaci ulewnego deszczu. W przeciągu kilku ostatnich dni w twoim życiu wydarzył się ogromny zawód, niekoniecznie o charakterze miłosnym. Czasem akceptacja brutalnej prawdy na temat bliskich nam osób może wymagać czasu, dlatego daj sobie prawo do chwili słabości.

Polacy boją się lecieć na Rodos, ale biura podróży nie chcą zwracać kosztów

Horoskop dzienny - Waga

Mimo że Wagi na ogół nie uchodzą za najbardziej imprezowych członków towarzystwa, ten dzień może stanowić wyjątek od reguły. Szykuje się impreza, w której weźmiesz czynny udział. Dobre towarzystwo i odpowiednio dobrana muzyka dodadzą ci skrzydeł, dzięki którym zabłyśniesz przed całą grupą.

Horoskop dzienny - Skorpion

Mało kto tak bardzo wyczekuje rozpoczęcia upragnionego urlopu jak Skorpion. Przedstawiciele tego znaku zodiaku od długiego czasu nie mieli okazji wyjechać na dłuższe wakacje, dlatego teraz każdy dzień poświęcają pakowaniu i planowaniu trasy swojej podróży. Masz okazję ustrzelić na promocji naprawdę świetne wyposażenie przydatne podczas wyjazdu.

Horoskop dzienny - Strzelec

Podczas gdy twoi znajomi spędzają wczasy w egzotycznie brzmiących lokalizacjach, ty przesiadujesz w domu ze swoimi dziećmi. I co niezwykle ważne, wcale nie czujesz się przegrany z tego powodu. Zabierając swoją rodzinę nad pobliskie jezioro lub basen miejski, poznasz zupełnie nowy smak lata.

Horoskop dzienny - Koziorożec

Mało kto w okresie wakacyjnym może mówić o nudzie. Do drzwi Koziorożca zapuka ona za sprawą znaczącego spowolnienia trybu pracy i utraty kontaktu z najbliższymi znajomymi. Warte uwagi okażą się w takiej sytuacji pobliskie wydarzenia kulturalne takie jak koncerty czy festyny.

Horoskop dzienny - Wodnik

W życiu Wodnika dawno nie było tak spokojnie i sielankowo. Wyjazd za granicę pozwolił ci naładować baterie, a powrót do domu okazał się całkiem przyjemnym przeżyciem. Leżąc na leżaku w ogródku, dojdziesz do wniosku, że naprawdę nie masz na co narzekać.

Horoskop dzienny - Ryby

Słynące ze swojego niezdecydowania Ryby są mocno zaniepokojone brakiem odzewu ze strony ważnej dla nich osoby. W waszych kreatywnych umysłach powstają różne scenariusze dotyczące przyczyny takiego stanu rzeczy. Warto spróbować po prostu zadzwonić, ponieważ powód ten może być bardzo prozaiczny.