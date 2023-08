Horoskop dzienny - Baran

Kłamstwo ma krótkie nogi. Zatajanie prawdy przed bliskimi i kolegami prawdy nie popłaca. W końcu ujrzy ona światło dzienne. Musisz się liczyć z degradacją. Nauczy cię pokory.

REKLAMA

Zobacz wideo "Fuj", "To smutne". Pokazaliśmy efekt sprzątania plaży

Horoskop dzienny - Byk

Przed tobą trudne dni, masa spraw do załatwienia i ciężkie decyzje. Wyjdziesz ze wszystkiego obronną ręką. Uzbrój się w cierpliwość, bo zanim dojdziesz do upragnionego celu, minie wiele godzin.

Horoskop dzienny - Bliźnięta

W czwartek (3 sierpnia) osoby spod znaku Bliźniąt będą pełne sił witalnych. Wszystko za sprawą dodatkowej gotówki. Po ciężkiej pracy pozwól sobie na odrobinę przyjemności. Seans filmowy, dobra książka, wizyta w muzeum, a nawet długi spacer? Czemu nie!

Horoskop dzienny - Rak

Sierpniowa pełnia ma na ciebie ogromny wpływ. Na tym jeszcze się nie skończy, bo Księżyc pokaże się w całej okazałości raz jeszcze - pod koniec miesiąca. Trzymaj emocje w ryzach. Podczas rozmów nie daj się wyprowadzić z równowagi.

Horoskop dzienny - Lew

Cechy skryte pod grubą skorupą wyjdą na wierzch. Twoje nowe, łagodniejsze "ja" sprawi, że osoby z twojego otoczenia spojrzą na ciebie inaczej. W czwartek ktoś będzie potrzebował rady. Nie praw morałów, tylko wsłuchaj się w problemy.

Rymowana gwara

Horoskop dzienny - Panna

Praca, obowiązki, obowiązki, praca, dom, praca... i tak bez przerwy. Gdzie miejsce na odpoczynek? W twoim harmonogramie od dawna go nie ma. Pozwól sobie na odrobinę szaleństwa. Świat się od tego nie zawali.

Horoskop dzienny - Waga

Masz dobry początek. Zadbaj o to, aby utrzymać swój poziom. Przytłoczą cię nowe znajomości, jednak z czasem zaczniesz je doceniać. Brak wiedzy - to nie wstyd. Kto pyta, nie błądzi.

Horoskop dzienny - Skorpion

Możesz liczyć na przypływ pieniędzy. Nie roztrwaniaj jednak od razu całego majątku, bo już niebawem czekają cię niezapowiedziane wydatki. Nie bój się prosić bliskich o pomoc. Dobrą radą posłuży osoba spod znaku Raka.

Szkoła szuka sprzątaczki. Wśród wymogów: obywatelstwo polskie. "To błąd"

Horoskop dzienny - Strzelec

Czeka cię dziś wiele nieprzyjemności. A wszystko za sprawą osoby spod znaku Wodnika. Jej słowa zranią twoją duszę. Nie bierz ich jednak do siebie, tylko spójrz na to racjonalnie z boku. Dojdziesz do wniosku, że to złośliwości.

Horoskop dzienny - Koziorożec

Odżyjesz. Wszystko za sprawą swojego partnera, dzięki któremu poczujesz wiatr w skrzydłach. Nie odfruń jednak za wysoko, bo upadki bywają bolesne. Samotne Koziorożce mogą liczyć na przelotny flirt.

Horoskop dzienny - Wodnik

Osoba spod znaku Raka zamiesza w twoim życiu. Przygotuj się na miłosne uniesienia. Byk zacznie cię irytować. Nie zwlekaj, tylko od razu powiedz mu, o co ci chodzi. Tylko rozmową załagodzisz konflikt.

Horoskop dzienny - Ryby

Nie odkłada urlopu na kolejne dni, a nawet miesiące. Potrzebujesz wypoczynku, aby zregenerować siły i mieć więcej chęci do działań. Jeśli nie możesz sobie pozwolić na dłuższy relaks, wyskocz na weekend za miasto. Obcowanie z naturą przyniesie ci wiele korzyści.