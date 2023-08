We wtorek 1 sierpnia doszło do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej przez dwa białoruskie śmigłowce. Maszyny miały realizować szkolenie w pobliżu wschodniej granicy (niewykluczone też, że miały związek z wizytą Łukaszenki w miejscowościach przygranicznych). Z uwagi na sposób przelotu śmigłowców, początkowo nie zostały one wykryte przez systemy radarowe. W związku z incydentem "Mariusz Błaszczak polecił zwiększyć liczbę żołnierzy na granicy i wydzielić dodatkowe siły i środki, w tym śmigłowce bojowe" - podkreślił MON. Wiadomo także, że o sprawie zostało poinformowane NATO, a do MSZ w trybie natychmiastowym wezwano chargé d’affaires Białorusi w celu wyjaśnienia zdarzenia.

REKLAMA

Zobacz wideo Co w przypadku nuklearnego ataku Rosji? Duda: Państwa NATO stosownie odpowiedzą

Wojciech Skurkiewicz komentuje incydent z białoruskimi śmigłowcami nad Polską

O sprawę został zapytany w środę w Programie 1 Polskiego Radia Wojciech Skurkiewicz, wiceminister obrony narodowej. - Bez wątpienia to działania prowokacyjne, wymierzone we wschodnią flankę NATO i RP. My oczywiście poinformowaliśmy o tym incydencie kwaterę główną NATO. Wczoraj odbyło się posiedzenie komitetu ds. bezpieczeństwa. Wydane zostały określone dyspozycje dla sił zbrojnych - przekazał wiceszef resortu.

Skurkiewicz podkreślił, że polskie władze stanowczo nie zgadzają się na podobne prowokacje. - To są sytuacje, które absolutnie nie powinny się zdarzyć, ale zdajemy sobie sprawę, kogo mamy za przeciwnika za naszą wschodnią granicą. (...) To jest absolutnie niebezpieczne. Jeśli takie sytuacje będą się zdarzały i będą eskalować, to nasze działania będą adekwatne do potencjalnych zagrożeń - przekazał na antenie.

Białoruskie śmigłowce nad Polską. Oświadczenie Pentagonu. Jest analiza ISW

Śmigłowce nie zostały wykryte przez radary

Wiceszef MON podkreślił to, co już wcześniej przekazał resort. W oficjalnych komunikatach wojsko zaznaczyło, że śmigłowce nie zostały wykryte przez systemy radarowe z uwagi na lot na bardzo niskiej wysokości. Ślad radarowy miał więc być bardzo znikomy lub kompletnie niezauważalny. W związku ze stwierdzeniem prowokacji ze strony Białorusi Skurkiewicz został zapytany o to, co w sytuacji, gdyby podobny incydent się powtórzył. W odpowiedzi przyznał, że "jest to kwestia skali zagrożenia". - Tutaj też są odpowiednie dokumenty i wskazania, które nakazują podejmowanie decyzji co do statków powietrznych, żołnierzy, ale nie tylko, którzy naruszają polską granicę - wyjaśnił.

Wiceszef MSZ: Spodziewamy się kolejnych prób prowokowania

Białoruska prowokacja. Wojsko zintensyfikuje swoje działania

Dodatkowo polityk wspomniał o wzmocnieniu wojska na granicy, które po białoruskiej prowokacji zarządził Mariusz Błaszczak. Według Skurkiewicza zwiększenie liczebności wojska będzie jeszcze większe. - Dodatkowo będziemy również przerzucać śmigłowce, które będą stacjonować w bezpośrednim sąsiedztwie granicy. One już też są obecne na jednym z lotnisk przy granicy - przyznał wiceszef MON. Podkreślił przy tym, że wszelkie decyzje dotyczące podejmowanych działań zależeć będą w głównej mierze od Dowódcy Operacyjnego (RSZ).

Podczas wywiadu dopytywano wiceszefa resortu o kolejne prowokacje, jakich można się spodziewać w pobliżu granicy z Białorusią. Skurkiewicz podkreślił, że nie można wykluczyć żadnej sytuacji. - To są działania często podejmowane "poniżej progu wojny" i tutaj tych działań może być naprawdę bardzo wiele. Jesteśmy przygotowani, różne formacje są obecne na wschodnich terenach Rzeczpospolitej. Działania kontrwywiadowcze i wywiadowcze są podejmowane nie tylko przez stronę polską, ale i przez sojuszników - wyjaśnił.