Horoskop dzienny na środę 2 sierpnia [Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec, Wodnik, Ryby]

Horoskop dzienny - Baran

Czasem postawienie dwóch kroków do tyłu może okazać się lepsze od wykonania desperackiego skoku w przód. W twoim miejscu zatrudnienia w przeciągu krótkiego czasu zaszło wiele zmian, które są dla ciebie bardzo stresujące. Rozważ zrealizowanie odkładanego od dawna urlopu, by zyskać siły do dalszej pracy.

Horoskop dzienny - Byk

Upór zazwyczaj nie popłaca, jednak tym razem ta cecha charakteru Byka stanie po jego stronie. Ktoś próbuje naciągnąć cię na zobowiązania, których nie chcesz się podejmować. Przykry jest fakt, iż nie można wykluczyć, że za wyłudzaniem obietnic może stać twoja najbliższa rodzina.

Horoskop dzienny - Bliźnięta

Dla osób spod znaku Bliźniąt kluczowy będzie nastawienie nabyte o poranku. Obudzisz się niewyspany i niechętny do opuszczenia wygodnego łóżka. Jeśli uda ci się przezwyciężyć początkową chandrę będziesz mieć okazję do spędzenia wielu miłych chwil w gronie swoich znajomych. Na horyzoncie pozytywne wiadomości finansowe.

Horoskop dzienny - Rak

W życiu Raków dominuje obecnie bolesny zawód miłosny. Chcąc pozbyć się bólu i zalegającego w sercu żalu zrób rachunek sumienia dotyczący twojego poprzedniego partnera. Jeśli uda ci się wyodrębnić z tego doświadczenia najpiękniejsze chwile, a z popełnionych błędów wyciągnąć wnioski - będziesz wygranym całej sytuacji. Bądź cierpliwy, niebawem może czekać na ciebie podwyżka.

Horoskop dzienny - Lew

Jak mówi stare powiedzenie "raz na wozie raz pod wozem". Lew znajduje się obecnie w tej drugiej pozycji, usiłując obrócić sytuację na swoją korzyść. Tego dnia spotka cię przykre doświadczenie, w ramach którego poczujesz wstyd.

Horoskop dzienny - Panna

Ta środa utwierdzi się w twojej pamięci jako dzień, w którym zostałeś bardzo doceniony przez otoczenie. W pracy pełnisz ważną rolę, w domu skutecznie organizujesz życie domowników, a dla swoich znajomych jesteś dużym wsparciem w gorsze dni. Ciesz się chwilą i choć przez chwilę nie zamartwiaj się przyszłością.

Horoskop dzienny - Waga

Mimo że Wagi nie przejawiają zazwyczaj zachowań aspołecznych, dziś ilość bodźców napotkanych poza domem zdołała skutecznie cię przytłoczyć. Być może szef przewidział dla ciebie zbyt dużo obowiązków, koleżanki mówiły za szybko, a dzieci wykazały się kompletnym brakiem poszanowania twojej prywatności. Daj sobie prawo do odpoczynku w samotności, realizując go w najlepszy dla ciebie sposób.

Horoskop dzienny - Skorpion

Od dawna pracujesz nad realizacją wielkiego projektu, który stanowi spełnienie twoich najskrytszych marzeń. Wysiłek i serce włożone w przygotowania opłaci się, gdy na twojej drodze pojawi się otwarta furtka. Nie bój się skorzystać ze sprzyjających okoliczności, które mogą przybliżyć cię do celu bardziej, niż się tego spodziewasz.

Horoskop dzienny - Strzelec

Słowem dnia dla Strzelca będzie tym razem zrozumienie. Patrząc na szarpiącego się w emocjach przyjaciela, członka rodziny, a może nawet dziecko w końcu pojmiesz, dlaczego zależy mu na tej konkretnej sprawie. Twoje wsparcie okaże się nieocenione i być może to właśnie dzięki tobie druga osoba poczyni ogromny krok do przodu.

Horoskop dzienny - Koziorożec

Praktyczny do bólu Koziorożec nie wyobraża sobie życia bez stałej pracy, planu dnia i własnościowego miejsca zamieszkania. Przebijając się przez swoją codzienną rutynę, niespodziewanie zwrócisz uwagę na drobny szczegół dziejący się w tle twojej idealnej codzienności. To może być ta chwila, w której odnajdziesz swoją głęboko ukrytą pasję i staniesz się szczęśliwszym człowiekiem.

Horoskop dzienny - Wodnik

Wodnik uważany przez astrologów za najbardziej wyrachowany i bezduszny znak zodiaku, pokarze dziś swoje drugie lepsze oblicze. Gdy staniesz się świadkiem wypadku, instynkt narzuci ci schemat właściwego postępowania. Robiąc to, co należy, zaskarbisz sobie sympatię nowych osób i zyskasz szansę na odbudowanie swojego dotychczasowego wizerunku.

Horoskop dzienny - Ryby

Jeśli jakiś czynnik mógł rozbudzić wyobraźnię Ryb do tego stopnia, to tylko telefon od dawno niewidzianego znajomego. Sam do końca nie będziesz wiedział, czy to motylki w brzuchu, czy może zwykła ekscytacja na myśl o spotkaniu po długim czasie. Pewne jest tylko to, że twój stary znajomy ma niezwykłe wieści do ogłoszenia...