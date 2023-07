Horoskop na tydzień 31 lipca - 6 sierpnia [Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec, Wodnik, Ryby]

Horoskop tygodniowy - Baran

Nadchodzący tydzień będzie należał do ciebie. Przed tobą wiele wyzwań i spotkań z przyjaciółmi. Dobry humor będzie ci dopisywać przez nadchodzące dni. Nie skupiaj się na tym, co było, najlepsze dopiero przed tobą.

REKLAMA

Horoskop tygodniowy - Byk

Na początku tygodnia otrzymasz zaproszenie na ważne wydarzenie artystyczne w innym mieście. Nie rezygnuj z tego, co naprawdę sprawia ci przyjemność. Najbliższe dni będą sprzyjać dalekim wyprawom.

Zobacz wideo Lądowanie na asteroidzie, obserwacje początków Wszechświata. Oto najważniejsze misje kosmiczne [TOPtech]

Horoskop tygodniowy - Bliźnięta

Najbliższa rodzina bardzo cię zaskoczy w tym tygodniu. Nie będziesz mógł narzekać na nudę i samotność w kolejnych dniach. Poświęć jednak więcej uwagi swoim obowiązkom zawodowym, a przyniesie ci to wiele korzyści.

Horoskop tygodniowy - Rak

Dawny znajomy zaskoczy cię swoją niezapowiedzianą wizytą. Nie podejmuj pochopnych decyzji i zanim zdecydujesz, czego oczekujesz od tej znajomości, dokładnie wszystko przemyśl.

Horoskop tygodniowy - Lew

Czeka cię wymagający tydzień, będziesz mieć na głowie sporo obowiązków, które mogą cię trochę przerastać. Nie bój się prosić o pomoc i skorzystaj z rad dobrych przyjaciół. Skorzystaj też z zaproszenia na ważną uroczystość.

Naukowcy odkryli niezwykły krzyż. Einstein przewidział ich istnienie już ponad 100 lat temu

Horoskop tygodniowy - Panna

Nie zniechęcaj się drobnymi niepowodzeniami. Ten tydzień udowodni ci, że małe niedociągnięcia nie oznaczają, że plan nie może się udać. Posłuchaj swojej intuicji i podejmij ważną decyzję w sprawie, która od dawna zaprząta ci myśli.

Horoskop tygodniowy - Waga

Gwiazdy zapowiadają zmiany w życiu zawodowym. Kolejne dni będą okazją do zmiany swojego dotychczasowego życia. Nie skupiaj się na dawnych niepowodzeniach i podejmuj nowe wyzwania.

Horoskop tygodniowy - Skorpion

Skorzystaj z zaproszenia przyjaciół i spędź więcej czasu na świeżym powietrzu. Dzięki radom Byka, uda ci się odpocząć i zrelaksować. Nie myśl negatywnie i bój się tego, co będzie, przed tobą bardzo owocny i udany czas.

Horoskop tygodniowy - Strzelec

Nie zakładaj tego co najgorsze, w tym tygodniu będziesz mieć więcej powodów do świętowania. Odrzuć negatywne myśli, zacznij z optymizmem patrzeć na to, co cię czeka w najbliższym czasie.

Horoskop tygodniowy - Koziorożec

Baran będzie próbował wytrącić cię z równowagi przez cały tydzień. Nie daj się sprowokować i skup się na tym, co naprawdę ważne. W nadchodzących dniach przekonasz się, na kogo możesz na prawdę liczyć. Czeka cię ważna lekcja pokory.

Pomyśl życzenie. Już niedługo niebo rozświetlą spadające gwiazdy. Kiedy?

Horoskop tygodniowy - Wodnik

Gwiazdy zapowiadają pozytywne zmiany w życiu uczuciowym. Czeka cię wiele zmian i spotkasz kilka osób, które wpłyną na twoje postrzeganie świata. Ten tydzień będzie należał do ciebie, dobrze się rozglądaj, żeby niczego nie przeoczyć.

Horoskop tygodniowy - Ryby

Pierwsze dni tygodnia sprzyjają inwestycjom finansowym. Nie podejmuj jednak pochopnych decyzji bez konsultacji z najbliższymi. Dzięki temu zyskasz inne spojrzenie na ważne sprawy. Bądź też dobrej myśli, bo po co być złej?