Horoskop na weekend 29-30 lipca 2023 [Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec, Wodnik, Ryby]

Horoskop na weekend - Baran

Weekend przyniesie Baranom wiele pozytywnych uczuć. Będziecie dzielić się nimi z najbliższym otoczeniem i poczujecie, że w końcu wszystko układa się po waszej myśli. W te dni nie zabraknie wam towarzystwa.

REKLAMA

Horoskop na weekend - Byk

Byki staną w weekend przed wyborami, które wywołają uśmiech na ich twarzy, ponieważ będą dotyczyć w głównej mierze rozrywki. Ktoś zaprosi was na spotkanie, które jeszcze długo będziecie mile wspominać. Wykorzystajcie maksymalnie wolne chwile.

Zobacz wideo Martyna Wojciechowska: Świat mediów, w tym social mediów, promuje nierealne obrazy

Horoskop na weekend - Bliźnięta

Bliźnięta w sobotę będą bardzo zabiegane. Czujecie, że musicie doprowadzić wszystko do ładu, zanim odpoczniecie. Nie zwlekajcie jednak z tym za długo, ponieważ z powodu natłoku narzucanych sobie zadań możecie przegapić weekend.

Horoskop na weekend - Rak

Najbliższe dni miną Rakom w spokojnej atmosferze. Poczujecie, że to dobry moment na lenistwo i odrzucicie nadmierne zamartwianie się przyszłością. Jednak nie odkładajcie na bok relacji z ludźmi, ponieważ dla niektórych weekend jest jedynym czasem kiedy mogą się z wami spokojnie spotkać.

Pogoda. Gdzie jest burza? Niż Ventur przetnie Polskę ścianą deszczu

Horoskop na weekend - Lew

Lwy w weekend otrzymają wieści od rodziny. Zbliża się ważny moment w życiu kogoś z waszych bliskich. To idealny moment, żeby porozmawiać i odbudować dawne relacje z wieloma osobami.

Horoskop na weekend - Panna

Panny poczują w weekend nadmiar energii. Spędźcie aktywnie te dwa dni i nie przejmujcie się sprawami, które będą chciały przedostać się na pierwszy plan. Wyobraźcie sobie, że ten czas jest po to, aby wejść w nowy tydzień z naładowanymi bateriami.

Horoskop na weekend - Waga

Najbliższe dni sprawią, że Wagi zaczną wspominać. Może skontaktować się z wami ktoś, kogo dawno nie widzieliście. To sprawi, że odżyją w was dawne chwile i zatęsknicie za przeszłością. Przemyślcie jednak najpierw czy jesteście gotowi zaangażować się w to ponownie.

Horoskop na weekend - Skorpion

Skorpiony poczują w weekend ekscytację i radość. Będziecie odnosić w te dni sukcesy w każdej sprawie, której się podejmiecie. W niedzielę wydarzy się coś, czego się nie spodziewaliście.

Horoskop na weekend - Strzelec

Weekend zapowiada się dla Strzelców wyjątkowo, ponieważ macie szansę poznać kogoś interesującego. Nie dajcie się długo namawiać na spotkania i zaangażujcie się w wyjazd, na który zostaniecie zaproszeni. Ta osoba zmieni waszą perspektywę na wiele spraw, które uważaliście za stracone.

Agresywne ryby gryzą turystów na Majorce. Ataki zdziwiły naukowców

Horoskop na weekend - Koziorożec

Koziorożce mogą spodziewać się w sobotę spotkania, które będzie wymagało od was wiele energii. Nie wahajcie się spędzić niedzieli na całkowitym odpoczynku i regeneracji. Ktoś spod znaku Bliźniąt ma dla was dobrą radę.

Horoskop na weekend - Wodnik

Ktoś bardzo za wami tęskni i będzie próbował to przekazać podczas tego weekendu. Wodniki staną przed ważnym wyborem w tej kwestii. Posłuchajcie głosu swojego serca, ale ostrożnie podejdźcie do tej sprawy.

Horoskop na weekend - Ryby

Ryby w sobotę poczują, że mogą o wiele więcej, niż się spodziewały. Zaskoczycie kogoś swoim nieszablonowym pomysłem i zyskacie wiele sympatii. W niedzielę ktoś bliski zaprosi was na spotkanie w większym gronie.