Horoskop miłosny na sierpień 2023 [Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec, Wodnik, Ryby]

Horoskop miłosny na sierpień - Baran

Twój związek rozkwitnie. Ciebie i twojego partnera czeka emocjonujący czas. Koncerty, długie seanse filmowe i jeszcze dłuższe rozmowy... To wszystko jeszcze bardziej umocni wasze uczucie.

REKLAMA

Zobacz wideo Ze słońcem nie ma żartów. Jak radzić sobie z upałami?

Horoskop miłosny na sierpień - Byk

Jesteś rozdarty. Zaczynasz zauważać, że twój związek nie jest tak idealny, jakby się mogło wydawać. Postaw na rozmowę. Jeśli ona nie pomoże, zdecyduj się na odważne kroki. Do samotnych Byków ktoś się uśmiechnie.

Horoskop miłosny na sierpień - Bliźnięta

Nie możesz zrozumieć, czym ranisz uczucia innych. Postaw sprawę jasno, albo zakończ obydwie relacje. Sierpień będzie sprzyjał miłosnym uniesieniom. Nie zatrać się w nich doszczętnie. Chwila nieuwagi odbije się na twoich służbowych obowiązkach.

Horoskop miłosny na sierpień - Rak

Raki są emocjonalne, ale zawsze dążą do jednego - harmonii. Charakteryzują się pięknem zarówno ciała, jak i ducha. Muszą jednak uważać. W sierpniu ktoś nadwyręży ich zaufanie. A przy takiej wrażliwości może ich to zaboleć.

Horoskop miłosny na sierpień - Lew

W sierpniu rozkwitniesz i będziesz się cieszył dużym zainteresowaniem. Miłość zapuka do twoich drzwi. Tylko czy jesteś gotowy, aby je otworzyć? Lwy w związku zaczną doceniać to, co mają. Nie bój się mówić o uczuciach.

Chciał wyznać miłość, został ukarany mandatem

Horoskop miłosny na sierpień - Panna

Sierpień będzie dla ciebie i twojego partnera wyjątkowo ciężki. Przed wami ważny moment, który wymaga intensywnej pracy. Nie daj się wyprowadzić z równowagi. Samotne Panny mogą liczyć na przełom.

Horoskop miłosny na sierpień - Waga

Nic się samo nie zrobi. Jeśli jesteś samotny, musisz wyjść w końcu z cienia. Miej oczy szeroko otwarte. Zwłaszcza że ktoś od dłuższego czasu do ciebie wzdycha. Dużo dowiesz się od plotkujących koleżanek z pracy.

Zdrada, romans, walka o partnera. Bociany założyły rodzinę

Horoskop miłosny na sierpień - Skorpion

Sierpień jest dobrym miesiącem na zawieranie znajomości lub rozkwit związku. Wykażesz się dozą nieufności - i słusznie. Pozwól sobie na chwilę oddechu. Pamiętaj - nic na siłę.

Horoskop miłosny na sierpień - Strzelec

Nie wchodź w burzliwe dyskusje z partnerem. Skończą się katastrofą. Odczujesz brak wsparcia, zrozumienia i ciepła. Zastanów się, czy to chwilowy kryzys, czy jednak coś dłuższego.

Horoskop miłosny na sierpień - Koziorożec

Zadbaj o swojego partnera. Krótki wypad za miasto, wyjście do kina, miła niespodzianka? Opcji jest dużo. Tylko nie idź na łatwiznę. To, co dasz, wróci z podwójną siłą. Samotne Koziorożce muszą jeszcze poczekać na swoją drugą połówkę.

Horoskop miłosny na sierpień - Wodnik

Nie popełniaj błędów z przeszłości. To, co było, odetnij grubą kreską i ze spokojem patrz w dal. Zapomnij o niepowodzeniach, zawodach miłosnych i złych momentach. Uważaj. Ktoś będzie próbował zburzyć twój idealny świat.

Horoskop miłosny na sierpień - Ryby

Osoby spod znaku Ryby czeka przelotny flirt. Jeśli jesteś w związku, uważaj, aby nie wpaść w jego sidła. Komplementy dodadzą ci pewności siebie. Pamiętaj jednak, że i bez nich jesteś wyjątkowy.