Horoskop na tydzień 24-30 lipca [Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec, Wodnik, Ryby]

Horoskop tygodniowy - Baran

Barany w tym tygodniu będą bardzo produktywne. Macie w sobie wiele energii, która pozwoli wam dokonać rzeczy, które uważaliście za mało prawdopodobne. Spożytkowanie jej pozwoli wam na satysfakcjonujące spędzenie weekendu na wypoczynku z bliskimi.

REKLAMA

Horoskop tygodniowy - Byk

Do Byków w tym tygodniu uśmiechnie się los. Możecie spodziewać się niespodzianki, która sprawi, że zyskacie wiele optymizmu. W weekend możecie spodziewać się wizyty kogoś bliskiego, kogo dawno nie widzieliście.

Zobacz wideo Karolina Pisarek zdradza nam, że spędziła nietypowo rocznicę ślubu w... fast foodzie

Horoskop tygodniowy - Bliźnięta

Bliźnięta będą w tym tygodniu poddawane próbom. Pamiętajcie, żeby w każdej sytuacji zachować spokój, a uda wam się rozwiązać pozornie skomplikowane sytuacje. Od czwartku możecie spodziewać się przypływu mnóstwa pomysłów.

Horoskop tygodniowy - Rak

Raki w tym tygodniu będą mieć wrażenie, że czas płynie wyjątkowo szybko. Czeka was wiele atrakcji i radosnych sytuacji. Na koniec tygodnia nie odmawiajcie spotkań towarzyskich i nie zadręczajcie się nadmiernymi myślami o obowiązkach. Kiedy nadejdą, realizujcie je systematycznie.

Horoskop tygodniowy - Lew

Lwy mogą spodziewać się melancholijnych momentów. Będziecie rozważać sprawy z przeszłości i zastanawiać się dobrze postąpiliście. Spróbujcie w tym tygodniu się zrelaksować i skoncentrować na sobie w czasie teraźniejszym.

Nadchodzi wyż Hermiona. Gdzie w Polsce dopisze pogoda?

Horoskop tygodniowy - Panna

Panny w tym tygodniu zmobilizują wszystkie siły w kierunku samodoskonalenia. Zainwestujcie wszystkie negatywne emocje, żeby dać z siebie wszystko w zadaniach, które realizujecie. Na koniec tygodnia będziecie czuli jedynie satysfakcję ze swojej wytrwałości.

Horoskop tygodniowy - Waga

Wagi w tym tygodniu staną przed istotnym wyborem. Przeanalizujcie sprawę i zasięgnijcie rady u bliskich, żeby zmniejszyć ryzyko pochopnego błędu. W weekend możecie spodziewać się niespodziewanego wyjazdu.

Horoskop tygodniowy - Skorpion

Skorpiony będą w tym tygodniu wyjątkowo towarzyskie. Angażujcie się w aktywności, proponujcie spotkania, ponieważ to sprawi wam wiele radości. Macie szansę na poznanie kogoś, kto zmieni wasze podejście w wielu sprawach i będzie oddanym przyjacielem.

Horoskop tygodniowy - Strzelec

Strzelce w tym tygodniu wpadną w wir przemyśleń. Wspomnienia wracają do was, ale czy naprawdę tego potrzebujecie? Rozważcie to i spróbujcie znaleźć coś, o czym warto myśleć w teraźniejszości. Nie będziecie żałować, kiedy zobaczycie, że będzie to coś wartego uwagi.

Nidzica. 17-latek trzymał się trzcin i wołał o pomoc

Horoskop tygodniowy - Koziorożec

Koziorożce będą czuły przypływ energii w tym tygodniu i nie będzie zadania, którego nie będą w stanie zrealizować. Macie w sobie bardzo dużo motywacji, która pomoże wam przebrnąć przez ewentualne sprzeczki. Pamiętajcie jednak żeby wieczorami poświęcać czas na odpoczynek.

Horoskop tygodniowy - Wodnik

Wodniki poczują w tym tygodniu potrzebę zmiany. Może to być drobnostka, a może to być także gruntowna przebudowa schematu myślenia. Coś sprawi, że zmienicie swoje podejście, ale po tym nadejdzie dla was lepszy czas.

Horoskop tygodniowy - Ryby

Ryby w tym tygodniu będą mogły w końcu znaleźć czas dla siebie, nawet jeżeli będzie on krótko trwać. Nie zaniedbujcie swoich potrzeb w wyniku natłoku spraw, ponieważ ostatecznie to zbieranie sił poprawia waszą produktywność. Rozdzielcie optymalnie zadania i zrelaksujcie się.