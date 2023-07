Horoskop dzienny - sobota 22 lipca [Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec, Wodnik, Ryby]

Horoskop dzienny - Baran

Chomikujesz rzeczy, jak leci. Jesteś pewien, że potrzebujesz wszystkiego, co masz poupychane w szafach? Może warto zrobić letnie porządki i rozstać się ze zbędnymi klamotami? Przy okazji możesz znaleźć cenne pamiątki, o których już nawet nie pamiętasz.

Horoskop dzienny - Byk

Nie lubisz przyznawać racji innym, ale sobotę możesz być do tego zmuszony. Co gorsza, będzie to osoba, która uwielbia grać ci na nerwach. Uzbrój się w duże pokłady cierpliwości. Twoim sprzymierzeńcem będą Ryby.

Horoskop dzienny - Bliźnięta

Żądne przygód Bliźnięta ruszą w krótką podróż z bliską osobą. Zabalujecie z nowo poznanymi znajomymi, poznacie nowe smaki i naczerpiecie mnóstwo energii. To będzie trip pełen niespodzianek.

Horoskop dzienny - Rak

Ktokolwiek spróbuje dziś narazić się Rakowi, skończy pocięty szczypcami. No, może nie aż tak drastycznie, ale przekona się, że naprawdę nie powinno się wchodzić Rakowi w drogę.

Horoskop dzienny - Lew

Uważaj na sobotnie wydatki. Przyjrzyj się rachunkom i sprawdź, na co wydajesz najwięcej pieniędzy. Przemyśl, czy naprawdę potrzebujesz każdej z tych rzeczy.

Horoskop dzienny - Panna

Po szczególnie wyczerpującym tygodniu potrzebujesz zresetować umysł i porządnie wypocząć. Weekend na szczęście zapowiada się super, bo wszyscy w końcu dadzą ci upragniony święty spokój.

Horoskop dzienny - Waga

Twoją sobotę "uprzyjemni" wizyta nieoczekiwanego gościa. Zajrzy w każdy kąt, wytknie każdą niedoskonałość i ogólnie wprowadzi mało sympatyczną atmosferę. Zachowasz resztkę opanowania tylko dzięki wsparciu Koziorożca.

Horoskop dzienny - Skorpion

Spojrzysz na świat przez różowe okulary, ale uważaj, bo twój romantyczny nastrój może cię rozpraszać. Zwłaszcza że w sobotę będziesz miał do załatwienia kilka ważnych spraw.

Horoskop dzienny - Strzelec

Ostatnio starasz się zrobić milion rzeczy na raz, ale powinieneś w końcu znaleźć czas dla siebie. Nie dogodzisz każdemu, szczególnie biorąc na siebie tyle obowiązków. To najlepszy moment na wyciszenie i zregenerowanie się.

Horoskop dzienny - Koziorożec

Choć miałeś już nadzieję na koniec problemów związku, na horyzoncie pojawi się nowa, nieporuszana dotąd przez was sprawa, która doprowadzi do kolejnej kłótni. To moment, by zastanowić się na przyszłością waszej relacji.

Horoskop dzienny - Wodnik

Dziś znajdziesz się dziś w mniejszości i będziesz musiał zaciekle bronić swojego zdania. Nie pozwól sobie wmówić, że nie jest ważna. Na szczęście po ostrych potyczkach w ciągu dnia czeka cię przyjemny, spokojny wieczór.

Horoskop dzienny - Ryby

Sobota będzie dniem spełniania marzeń. Niekoniecznie twoich. Z pełnym zaangażowaniem zabierzesz się do szykowania prezentu dla przyjaciela. Ten, jak zwykle, nie będzie chciał powiedzieć, o czym marzy, więc czeka cię sporo główkowania.



