Horoskop na tydzień 19-26 lipca [Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec, Wodnik, Ryby]

Horoskop tygodniowy - Baran

Wakacje czy nie wakacje, w pracy Baran nie przestaje dawać z siebie 100 proc. Gdy za oknem w upale nie da się oddychać, ty zakasasz rękawy i uruchamiasz klimatyzację w gabinecie. Oby tak dalej, jesteś już blisko celu, który sobie wyznaczyłeś.

Horoskop tygodniowy - Byk

Jako przedstawiciele zodiakalnych Byków słyniecie z braku cierpliwości, a wasza złość stała się już legendą. Na przestrzeni najbliższego tygodnia dacie upust swoim negatywnym cechom. Ktoś z otoczenia firmowego lub dalszych znajomych da o sobie znać i pozna smak gniewu rogatego zodiaku.

Horoskop tygodniowy - Bliźnięta

Sezon letni to żywioł towarzyskich Bliźniąt. Ciągle biorą one udział w imprezach i wydarzeniach kulturalnych w towarzystwie swojej paczki znajomych. Tym razem w tłumie pojawi się ktoś bardzo wyjątkowy, a ty poczujesz ukłucie strzały amora.

Horoskop tygodniowy - Rak

Raki ronią krokodyle łzy na myśl o tegorocznych wakacjach. Część z was jest świeżo po rozstaniu, inni w dobie inflacji nie mają natomiast wystarczających funduszy na wymarzoną podróż. Samotna budżetowa wyprawa pod namiot na tydzień do lasu może umocnić nasz charakter i pomóc docenić to, co mamy na co dzień.

Horoskop tygodniowy - Lew

Brawura Lwa będzie miała w tym tygodniu poważne konsekwencje. Mimo dużej radości z czasu wolnego i jego dobrego spożytkowania czujesz niedosyt adrenaliny. W poszukiwaniu wyzwań i niebezpieczeństwa zapuścisz się tam, gdzie zdecydowanie nie powinieneś.

Horoskop tygodniowy - Panna

Los niedawno postawił na waszej drodze kogoś, z kim czujecie się błogo i bezpiecznie. Rozwijając tę specyficzną relację, zdasz sobie sprawę z tego, że on lub ona patrzy na ciebie jakoś inaczej. Może warto zrobić pierwszy krok Panno?

Horoskop tygodniowy - Waga

Stateczna na co dzień Waga przechodzi kryzys emocjonalny. Każda nawet najmniejsza decyzja stanowi dla ciebie problem, a wahania nastrojów odpychają od ciebie nawet dobrych znajomych. Aby uniknąć związanych z tym przykrości, odnajdź przyczynę takiego stanu rzeczy.

Horoskop tygodniowy - Skorpion

Przytłoczony myślami Skorpion poszuka odpowiedzi w samotnych spacerach, na które od dawna się nie wybierał. W twojej głowie dzieje się wiele rzeczy, a w tym tygodniu w końcu znajdziesz czas by to wszystko jakoś uporządkować. Choć robisz wiele dla rozwoju osobistego i mentalnego, nawet ty musisz się czasem zatrzymać i po prostu być.

Horoskop tygodniowy - Strzelec

Podróżnicza dusza Strzelca ostatnimi czasy daje o sobie znać wyjątkowo mocno. Bardzo możliwe, że rozpoczynający się tydzień pokrywa się z twoimi planami urlopowymi. Korzystaj z pięknej pogody, dokądkolwiek zaprowadzi cię twoja wola przygody.

Horoskop tygodniowy - Koziorożec

Rozdrażnienie - to główna emocja towarzysząca obecnie Koziorożcowi. Pogoda nie odpowiada ci ze względu na upał, wszyscy twoi znajomi wyjechali na wczasy, a ty zostałeś sam z obowiązkami domowymi. Zadaj sobie jednak jedno zasadnicze pytanie: Czy kiedykolwiek próbowałeś działać, zamiast narzekać?

Horoskop tygodniowy - Wodnik

W wyniku nieporozumienia i charakterystycznej dla Wodnika powściągliwości w emocjach dojdzie do bardzo przykrego nieporozumienia. Najbliższy tydzień spędzisz samotnie, mijając się ze swoim partnerem bądź przyjacielem, który miał być twoim towarzystwem na wakacje. Wiedz, że jeśli nie wyciągniesz ręki na zgodę, może ona nigdy nie nastąpić.

Horoskop tygodniowy - Ryby

Będąc świadomy tego, że ostatnio bardzo zawiodłeś ważną dla siebie osobę, deklarujesz przed samym sobą wolę poprawy. W przeciągu tych kilku dni rozstrzygnie się, czy skutecznie pracowałeś nad sobą i waszą relacją. Jeśli się przyłożysz wiedz, że druga osoba może miło cię zaskoczyć.