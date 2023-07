We wtorek (11 lipca) na Kanale Sportowym na You Tube pojawił się kolejny odcinek "Dziennikarskiego zera" Krzysztofa Stanowskiego. Dziennikarz poruszył w nim temat Life Balance Congress, który odbył się w weekend 7-9 lipca w hali Expo XXI w Warszawie.

Krzysztof Stanowski wybrał się na Life Balance Congress w Warszawie. Wydał na to 6 tys. zł

Krzysztof Stanowski za bilet na kongres zapłacił prawie 6 tys. zł. Wybrał najdroższą wejściówkę, dzięki czemu mógł podczas trzydniowego wydarzenia uczestniczyć w prelekcjach i koncertach, brać udział w sesji zdjęciowej z mówcami oraz wspólnym lunchu. W ramach pakietu przewidziane były m.in. także vouchery od partnerów, książka z autografem, dostęp do odnowy biologicznej i do salonu "FIRE".

Wśród prelegentów kongresu znaleźli się między innymi: bizneswoman Joanna Przetakiewicz, która w ostatnim czasie wydała publikację "Pieniądze szczęście dają", podróżniczka Beata Pawlikowska, autor serii "Rozmowy z Bogiem" Neale Donald Walsch, trener ustawień rodzinnych Gerhard Walper, multimilionerka zajmująca się manifestacją marzeń Leilani Szajek, Aggie Lal zajmująca się "zasadami biohackingu", a także inni przedsiębiorcy, pisarze, instruktorzy jogi i "mistrzowie buddyzmu", coachowie czy duchowi przewodnicy.

Leilani Szajek i "manifestacja marzeń"

Jednym z wydarzeń, które wzbudziły więcej emocji, była prelekcja Leilani Szajek pt. "Koncepcja turbo ja jako klucz do udanej manifestacji marzeń". Milionerka pisała swego czasu na Facebooku między innymi, że jeśli wyeliminuje się "koncept śmierci" z podświadomości, to "ciężko umrzeć, a raczej się chyba nie da". "Sprawdzane nawet na znajomych. Jeden wyeliminował wg moich wskazówek koncept śmierci i wziął lamborghini. Wjechał w Holandii z zawrotną prędkością w betonowy mur - samochód do likwidacji, jednak on nawet nie miał zadrapania" - stwierdziła i dodała: "Po prostu wtedy świadomie robi się skoki kwantowe i prawdopodobnie, no co tu dużo mówić, nie trzeba umrzeć".