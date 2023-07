Horoskop dzienny - wtorek 11 lipca [Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec, Wodnik, Ryby]

Horoskop dzienny - Baran

To, czego najbardziej trzeba teraz Baranom, to kontakt z naturą. Wybierz się zatem na spacer, spędź trochę czasu w otoczeniu ulubionych zwierzaków lub zajmij się pielęgnacją roślin. To pozwoli ci zrelaksować i zregenerować się po poprzednim tygodniu.

REKLAMA

Horoskop dzienny - Byk

Ktoś z bliskiej rodziny wystawi twoją cierpliwość na ciężką próbę i znowu się pokłócicie. Nie licz jednak na głębszą refleksję z drugiej strony - jeśli będziesz chciał zawrzeć rozejm, będziesz też musiał podjąć inicjatywę.

Zobacz wideo Sprawdziliśmy smak i cenę popularnych okrągłych croissantów z Gdańska

Horoskop dzienny - Bliźnięta

Pewne sprawy z przeszłości wpędzają cię w ciągłą niepewność, ale już wkrótce poczujesz się z nimi pogodzony i wolny od dawnych problemów. Przed tobą przypływ zrozumienia i miłości ze strony ukochanej osoby.

Horoskop dzienny - Rak

Już byłeś pewien, że zakończyłeś ważny etap zawodowego życia, a tu nagle pojawi się propozycja, która każe ci się na moment zatrzymać i jeszcze raz przemyśleć wszystkie za i przeciw. Przemyśl je dobrze.

Horoskop tygodniowy 10-16 lipca 2023 dla wszystkich znaków zodiaku

Horoskop dzienny - Lew

Gwiazdy przewidziały dla ciebie naprawdę słodki wtorek! Zwykle starasz się dbać o zdrowie i odpowiednią dietę, ale właśnie dziś najdzie cię ochota na małe, maleńkie odstępstwo od tych twardych reguł. Pozwól sobie na ulubione słodkości, ale potem koniecznie wróć do swych postanowień.

Horoskop dzienny - Panna

Spędzisz dziś bardzo miłe chwile ze swoją drugą połówką. Wtorek będzie sprzyjał wspólnym rozrywkom i długim rozmowom, które przypomną wam, dlaczego jesteście dla siebie ważni.

Horoskop dzienny - Waga

Odrobina zazdrości w związku to nic złego, ale ty zdecydowanie przesadzasz. Kiedy druga połówka opowiada ci o znajomym, "którym nie powinieneś się przejmować, to nie szukaj w tym drugiego dna", tylko jej zaufaj. W przeciwnym razie łatwo zepsujesz wasze dobre relacje.

Hiszpania. Wyłudził 300 tys. euro, podawał się za... Boga

Horoskop dzienny - Skorpion

Dość już tej harówki, pomyśl o urlopie. We wtorek dostaniesz wiadomość od zaprzyjaźnionego Wodnika, który zaproponuje wspólny wypad. Skorzystaj, bo zapowiada się świetna zabawa.

Horoskop dzienny - Strzelec

Bywa, że boisz się podjąć inicjatywę i mówić wprost, co myślisz, bo jesteś przekonany, że ludzie cię odrzucą. Ale to wszystko jest tylko w twojej głowie. We wtorek porozmawiasz z kimś, kto pozwoli ci poczuć, że jesteś ważny i potrzebny. Daj szansę tej relacji.

Horoskop dzienny - Koziorożec

Twoja koncentracja nie będzie dziś w formie, więc unikaj zajęć, które wymagałby od ciebie dokładności lub punktualności. Najlepiej nie podejmuj teraz spontanicznych decyzji.

Horoskop dzienny - Wodnik

Dobrze, abyś gruntownie przemyślał swoje pragnienia w sferze uczuciowej. Czy to, do czego teraz najbardziej dążysz, naprawdę przyniesie ci spełnienie i satysfakcję? Wkrótce pojawi się szansa na pozytywną zmianę w życiu zawodowym.

Horoskop dzienny - Ryby

Jeśli dotąd nie narzekałeś na nadmiar pieniędzy, to spodziewaj się pogrubienia portfela. Może to być długo wyczekiwana podwyżka lub niespodziewana wygrana. We wtorek nie zabraknie ci optymizmu i pogody ducha.



Więcej wróżb i horoskopów znajdziesz na: horoskopy.gazeta.pl >>>