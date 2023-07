Horoskop tygodniowy 10-16 lipca 2023 [Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec, Wodnik, Ryby]

Horoskop tygodniowy - Baran

Nadchodzące dni będą dla ciepło wyjątkowe. Sprostasz wszystkim obowiązkom w pracy. Przełożeni dostrzegą twój zapał - szykuj się na słowa pochwały. Mimo przeciwności losu załatwisz też sprawy urzędowe.

Horoskop tygodniowy - Byk

Dzięki radom Strzelca uda ci się zorganizować ważne przyjęcie. Po raz kolejny zostaniesz doceniony przez przyjaciół. Nie bądź wobec siebie tak krytyczny, nadchodzący tydzień sprawi, że zmienisz o sobie zdanie.

Horoskop tygodniowy - Bliźnięta

W tym tygodniu czeka cię upragniony odpoczynek. Nie poświęcaj tyle czasu na pracę, skup się też na własnych potrzebach, a zyska na tym twoje zdrowie. Skorzystaj z rady Byka, przyniesie wiele dobrego.

Horoskop tygodniowy - Rak

Skup się na swoim zdrowiu i samopoczuciu. Ciepłe dni dadzą się we znaki, nie bagatelizuj tego, co podpowiada ci ciało. Czeka cię miłe spotkanie z dawnym przyjacielem.

Horoskop tygodniowy - Lew

Letnie dni będą sprzyjać twojemu dobremu samopoczuciu. Skorzystasz z zaproszenia pewnej kobiety i dokończysz zaległy projekt w pracy. Nadchodzące dni będą bardzo owocne. Nie zmarnujesz ani chwili.

Horoskop tygodniowy - Panna

Przyjaciel zaproponuje ci długi wyjazd w dalekie rejony kraju. Nie daj się prosić i skorzystaj z zaproszenia. To ci dobrze zrobi. Nabierzesz dystansu do wielu spraw.

Horoskop tygodniowy - Waga

Niezapowiedziana wizyta pewnej kobiety trochę pokrzyżuje twoje wakacyjne plany. Nie skupiaj się jednak na negatywnych emocjach i spróbuj dostrzec pozytywne aspekty tej wizyty.

Horoskop tygodniowy - Skorpion

Słońce będzie sprzyjać realizacji planów wakacyjnych. Otrzymasz kuszącą propozycję wyjazdu od swojej rodziny. Zastanów się, czy na pewno tego chcesz.

Horoskop tygodniowy - Strzelec

Gwiazdy zapowiadają zawarcie nowych znajomości w nadchodzącym tygodniu. Będziesz też zaskoczony pomysłami partnera dotyczącymi wspólnego urlopu. Czeka cię wiele miłych chwil w jego towarzystwie.

Horoskop tygodniowy - Koziorożec

Jeżeli nadal szukasz bratniej duszy, w tym tygodniu będziesz wyjątkowo usatysfakcjonowany. Poznasz wiele osób, które zmienią twoje podejście do wielu spraw. Niektóre z tych znajomości przerodzą się w coś poważnego.

Horoskop tygodniowy - Wodnik

Za namową Byka udasz się w podróż, którą planowałeś od dawna. To idealna okazja do poznania nowych miejsc i do odpoczynku. Nie zatrzymuj się i podążaj za swoimi marzeniami, najbliższe dni bardzo sprzyjają ich realizacji.

Horoskop tygodniowy - Ryby

Pogoda sprzyja twojemu dobremu samopoczuciu. Wykorzystaj ją na aktywność na łonie natury. Poświęć też więcej czasu na odpoczynek i porozmawiaj ze swoim przyjacielem, Ma ci coś ważnego do powiedzenia.