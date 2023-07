Hiszpania. Wyłudził 300 tys. euro, podawał się za... Boga. "Kto mówi 'nie' Panu naszemu?"

Zaskakującą sprawę opisał między innymi portal hiszpańskiej stacji TeleCino. Jak czytamy, mężczyzna miał przez lata oszukiwać swoją sąsiadkę. "Esperanza zawsze wierzyła, że to Bóg prosi o pieniądze" - czytamy.

REKLAMA

Zobacz wideo Polacy tracą tysiące złotych przez oszustów. Co to jest phishing i jak się przed nim bronić? [TOPtech]

Hiszpania. Mężczyzna miał wyłudzić setki tysięcy euro od sąsiadki. Twierdził, że jest Bogiem

W środę (5 lipca) mężczyzna stanął przed Sądem Okręgowym w Leon, ale nie przyznał się do winy. Zdaniem prokuratury do procederu dochodziło od 2013 do 2019 roku, a mężczyźnie "udało się przekonać Esperanzę, że jest wybranką Boga". Kobieta miała wierzyć, że w 2013 roku Matka Boska uczyniła ją świętą, a zatem nie dziwiło jej, że telefonuje do niej sam Bóg z prośbą o pieniądze.

15-latka usłyszała cztery zarzuty dotyczące oszukiwania seniorek

"Przez cztery lata ofiara zostawiała koperty z coraz większymi kwotami w szufladzie sklepu oskarżonego" - czytamy. Mężczyzna miał zabronić kobiecie mówić o sprawie jej dzieciom, grążąc, że w przeciwnym razie je zabije. Kobieta tłumaczyła przed sądem, że ulegała mężczyźnie i przekazywała pieniądze na - jak uważała - rachunek w Niebie, "ponieważ kto mówi Bogu, Panu naszemu, nie?" - czytamy.

W sieci poznała "kuzyna księcia z Dubaju". 28-latka straciła tysiące złotych

Wierzyła, że przekazuje pieniądze na "rachunek w Niebie". Prokuratura domaga się ośmiu lat więzienia dla mężczyzny

Cała sprawa wyszła na jaw, gdy kobieta poprosiła swoje dzieci o dwie pożyczki. Wtedy te odkryły, że konto ich matki jest puste. Według portalu infobae.com prokuratura domaga się dla oskarżonego ośmiu lat pozbawienia wolności. Mężczyzna jest podejrzany o kradzież ok. 290 tys. euro (ok. 1,3 mln zł). Zagraniczne media podają także, że kobieta cierpi na zaburzenia psychiczne, choć jest świadoma, że padła ofiarą oszustwa.