Horoskop dzienny - sobota 8 lipca [Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec, Wodnik, Ryby]

Horoskop dzienny - Baran

Sobota dla osób spod znaku Barana będzie pięknym dniem. Wszystko, co zaplanują, uda im się zrealizować, a efekty przejdą ich najśmielsze oczekiwania. Przychylne znaki to: Rak, Panna, Koziorożec i Ryby.

Horoskop dzienny - Byk

Docenisz to, co masz, a masz wiele. Dobrze poczujesz się w swoim domu i odnajdziesz w nim nowy, ulubiony kąt. Osoby spod znaku Raka będą potrzebowały twojego wsparcia. Otocz je troską i podziel się wrażliwością.

Horoskop dzienny - Bliźnięta

Nie będziesz mógł zapomnieć o osobie, która była dla ciebie ważna. Jeśli masz zamiar pojawić się w jej życiu i zniknąć - odpuść sobie. Odetnij przeszłość grubą kreską.

Horoskop dzienny - Rak

Wolny dzień przeznacz na odpoczynek. Potrzebujesz szybkiej regeneracji, bo początek nowego tygodnia zapowiada się dość intensywnie. Długi spacer, wypad za miasto, wystawa ulubionego artysty? Nie ograniczaj się.

Horoskop dzienny - Lew

Podpadniesz Wodnikowi. Osoby spod tego znaku będą miały do ciebie pretensje. Nie wdawaj się z nimi w zbędne dyskusje, bo skończą się długofalowym konfliktem. Odpuść sobie pracę i spędź trochę czasu z rodziną.

Horoskop dzienny - Panna

Zostaw za sobą wszystko, co złe i rusz do przodu. Nie pozwól, aby ktoś wyprowadził cię z równowagi i zburzył twoje plany. Postaw na wypoczynek, bo nowym tygodniem zawładnie syn chaosu.

Horoskop dzienny - Waga

Twój brak samodzielności i zdecydowania zacznie irytować bliskie ci osoby. Pokaż im, że sam również potrafisz. W sobotę zadbaj o dobrą komunikację. Układ planet będzie próbował ją zmącić.

Horoskop dzienny - Skorpion

Skorzystaj ze słońca i zażyj w nim kąpieli. Nie zapomnij o kremie z filtrem. Rodzina zacznie doceniać twoje pomysły - podobnie jak szef. Idź za ciosem i rozbudź w sobie jeszcze więcej kreatywności. Pomoże ci w tym dobra książka lub film.

Horoskop dzienny - Strzelec

W sobotę wrócisz do dobrych chwil. Zrobi ci się cieplej na duszy. Jednocześnie zrozumiesz, że gdzieś popełniłeś błąd i zniszczyłeś ważne relacje. Nie wszystko da się jednak naprawić. Uważaj na osoby spod znaku Wodnika i Wagi.

Horoskop dzienny - Koziorożec

Życie to wybory, a ty powinieneś popracować nad asertywnością. Jeśli nie masz na coś ochoty - powiedz. W sobotę poświęć swój czas bliskiej ci osobie. Zapewnij jej odrobinę atrakcji, a pozytywnie wpłynie to na waszą relację.

Horoskop dzienny - Wodnik

Zadbaj o finanse. Nie ulegaj sezonowym obniżkom, tylko poczekaj na faktycznie korzystne ceny. Cały dzień będziesz odczuwać napięcie. Zamiast wyładowywać je na innych, spędź czas na siłowni.

Horoskop dzienny - Ryby

Sny bardzo często są odzwierciedleniem tego, co nas spotyka na jawie, lub odzwierciedleniem naszej podświadomości. Nie ignoruj ich, tylko zadbaj o swoje głęboko ukryte potrzeby. Zacznij od planowania letniego wypoczynku.