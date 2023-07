Horoskop miłosny na lipiec 2023 [Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec, Wodnik, Ryby]

Horoskop miłosny na lipiec - Baran

Barany w lipcu odkryją w sobie pokłady romantyzmu. Będą zaskakiwać swoich partnerów i potencjalnych kandydatów kreatywnymi sposobami na spędzenie czasu. Nie przejmujcie się opiniami osób, które mogą być zazdrosne o waszą przemianę na tej płaszczyźnie. W tym miesiącu znacząco poprawicie sytuacje w swoich sprawach sercowych.

REKLAMA

Horoskop miłosny na lipiec - Byk

W lipcu Byki będą poszukiwać czegoś nowego w związku. Niektórzy z nich oraz single mogą zacząć się rozglądać za perspektywami i osobami, które najlepiej ich rozumieją. Warto porozmawiać szczerze z drugą połówką, aby znaleźć kompromis i wypracować wspólne zainteresowania. Otwórzcie się także na rzeczy, które lubi wasz partner, to może okazać się dla was nowością.

Horoskop miłosny na lipiec - Bliźnięta

Bliźnięta w lipcu poczują szczęście. Wreszcie wszystko w sprawach sercowych będzie szło po waszej myśli. Macie w sobie ogromną motywację i to będzie sprawiać, że nie poddacie się przy pierwszym potknięciu. Spróbujcie zaangażować drugą połówkę lub ją znaleźć. W tym miesiącu nie ma dla was rzeczy niemożliwych, a romantyczne historie tylko czekają, aby je przeżyć.

Zobacz wideo Codzienne obawy i lęki osób LGBT ["Jesteśmy rodziną" - serial o LGBT+ w Polsce]

Horoskop miłosny na lipiec - Rak

Lipiec przyniesie Rakom wiele rozmyślań nad ich sytuacją romantyczną. Poczujecie samotność, niezależnie od waszego statusu związku. To dobry moment na wprowadzenie zmian. Dostrzeżenie problemu to pierwszy krok do rozwiązania go. Otwórzcie się na drugą osobę i posłuchajcie tego, co ma wam do powiedzenia, żeby nie pomijać uczuć drugiej osoby. Single powinni w tym miesiącu częściej zacząć spotykać się ze znajomymi, właściwa osoba może czekać tuż za rogiem.

Horoskop miłosny na lipiec - Lew

Lwy będą w lipcu czuły zniecierpliwienie. Być może wasze romantyczne plany przesunęły się w czasie i zastanawiacie się, czy w ogóle mają szansę zaistnieć. Spróbujcie przejąć inicjatywę, aby spełniły się wasze marzenia, potrzebne jest zaangażowanie. Kiedy zaczniecie przeistaczać myśli w słowa, może okazać się, że do celu brakuje tylko paru kroków.

Horoskop miłosny na lipiec - Panna

Panny w lipcu odnajdą swoją bratnią duszę. Szukaliście bardzo daleko i macie wrażenie, że to przegrana sprawa, ale nie martwcie się, ponieważ to, czego szukacie, znajduje się na wyciągnięcie ręki. Panny w związkach zrozumieją w tym miesiącu, na jakich fundamentach opiera się wasza relacja, przez co będziecie mogli ją rozwijać.

Fala burz przetoczy się przez Polskę. Możliwe porywy wiatru do 100 km/h

Horoskop miłosny na lipiec - Waga

Wagi odnajdą w lipcu spokój i harmonię w sprawach sercowych. Single poczują, że nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło, a osoby w związkach poczują się w nich bezpiecznie. Nie spoczywajcie jednak z tego powodu na laurach i pamiętajcie, że warto dbać o siebie i drugą osobę. Relacje wymagają starań nie tylko, kiedy zachodzi potrzeba naprawy.

Horoskop miłosny na lipiec - Skorpion

W tym miesiącu Skorpiony zastanowią się nad swoimi priorytetami w sprawach sercowych. Są sprawy, które nie dają wam spokojnie spać i ciągle szukacie rozwiązania. Pamiętajcie, żeby uwzględnić uczucia drugiej osoby, ponieważ być może ona również chciałaby coś zmienić. Single mogą oczekiwać zmiany gustu w wyborze partnera, zaczniecie poszukiwać tego czego potrzebujecie najbardziej.

Horoskop miłosny na lipiec - Strzelec

Strzelce nie będą w lipcu narzekać na samotność. W tym miesiącu gwiazdy szykują dla was wyjątkowe przeżycia miłosne. Single mogą spodziewać się poznania kogoś interesującego, kto całkowicie zawładnie waszym sercem. Z kolei osoby w związkach przeżyją w nich renesans, niezależnie od tego ile czasu w nich jesteście.

Antycyklon Evi nadciąga nad Polskę. Wraz z nim fala niebezpiecznych upałów

Horoskop miłosny na lipiec - Koziorożec

W lipcu wiele Koziorożców odczuwa stratę kogoś bliskiego, nie martwcie się, osoby, które są wam naprawdę pisane, dołożą wszelkich starań, żeby wrócić a ci, którzy nie zasługiwali na waszą miłość, znikną, robiąc miejsce na nowe uczucie. Koziorożce w związkach mogą odczuwać obawy o swoją relację z partnerem. Nie myślcie nadmiernie o czarnych scenariuszach, warto szczerze porozmawiać o sprawach, które was dręczą.

Horoskop miłosny na lipiec - Wodnik

Wodniki będą w tym miesiącu czuły mnóstwo możliwości na rozwój swojej sytuacji miłosnej. Dzieje się to za sprawą wakacji, które otwierają przed wami szansę na poznanie kogoś wyjątkowego. Wodniki w związkach mogą spodziewać się ucieczki od codziennych problemów i relaksu z ukochaną osobą. Nic tak nie zbliża jak wspólny czas spędzony razem.

Horoskop miłosny na lipiec - Ryby

Ryby w lipcu będą marzycielami. Snujecie wizję idealnego związku i chcecie go wprowadzić w życie, ale obawiacie się reakcji drugiej strony. To nic złego, że macie swój pomysł na poprawienie kontaktu. Spróbujcie przekonać partnera małymi kroczkami i zaangażujcie się w jego plany. Samotne ryby mogą spodziewać się powrotu starej miłości.