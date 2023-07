Horoskop dzienny na czwartek 6 lipca [Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec, Wodnik, Ryby]

Horoskop dzienny - Baran

Znajomi Barana zastanawiają się, czy nie jest on, aby przypadkiem chory. Słynący ze swojej pracowitości, skuteczności i skrupulatności w pracy znak zodiaku jest dziś rozkojarzony i nieobecny duchem. Jego głowę zaprzątają myśli o wyjątkowej osobie, która niedawno pojawiła się na horyzoncie.

Horoskop dzienny - Byk

W głowie Byka dużo się dzieje. Zaskoczenie wśród znającego go otoczenia wywoła potrzeba niesienia pomocy innym i gotowość do ustąpienia na rzecz drugiej osoby. Może być do dobry wstęp do pracy nad sobą lub chwilowa fanaberia podyktowana chęcią ukazania swojej lepszej strony.

Horoskop dzienny - Bliźnięta

Bliźnięta nie lubią się nudzić, dlatego przed wyjściem na zewnątrz nie powstrzymają ich ani wysoka temperatura, ani nawet burze. Dzień spędzicie po swojemu, czyli bawiąc się życiem. Tańce w deszczu, piknik w ogrodzie lub impreza basenowa to dla was kuszące propozycje.

Horoskop dzienny - Rak

Nadejście wakacji zwiastuje jeszcze więcej obowiązków dla już i tak obciążonego nimi Raka. Przez swoje zamiłowanie do dzieci cieszy się on dużą rodziną, której trzeba jednak zapewnić zajęcie w trakcie wolnych dni. Spróbuj połączyć siły z sąsiadami, którzy również wychowują pociechy, a nie pożałujesz.

Horoskop dzienny - Lew

Największym przeciwnikiem Lwa jest tak naprawdę on sam, a raczej jego idealna wizja siebie. Że czasem próżność przysłania ci prawdziwy obraz rzeczywistości, przekonasz się przy okazji poznania nowej osoby. To zapoznanie może zakończyć się dwojako: przyjaźnią lub nienawiścią.

Horoskop dzienny - Panna

Uczucie tęsknoty zdominuje cały dzień Panny. Część z was bardzo przeżywa rozłąkę z partnerem, który z różnych powodów nie może wam teraz towarzyszyć. Niektórzy przedstawiciele tego znaku zodiaku są jednak przewrażliwieni i swoim przywiązaniem mogą spowodować irytację ukochanej osoby.

Horoskop dzienny - Waga

Ludzie przychodzą i odchodzą, a stateczna Waga wciąż trwa - no właśnie nie do końca. Dziś po raz pierwszy od dawna poczujesz ukłucie tęsknoty w sercu. Może warto jednak dać sobie szansę na życie z ludźmi, a nie tylko egzystencję obok nich?

Horoskop dzienny - Skorpion

Czy Skorpion kiedykolwiek znajdzie chwilę, by usiąść i pozwolić sobie na słodkie nic nierobienie? Na ten moment nic nie wskazuje na taki obrót spraw. Czas jest bezcenny, a ty wiesz, jak wykorzystać go w stu procentach, nawet jeśli czasem oznacza to utratę czasu na sen.

Horoskop dzienny - Strzelec

Podróżnicze zapędy Strzelca ustaną, gdy zda on sobie sprawę z innej palącej potrzeby. Pierwszy raz od dawna skupisz się na swoim otoczeniu, które wyda ci się stare i zagracone. Choć w niektórych przypadkach wystarczy wyłącznie dokładne posprzątanie mieszkania, wielu z was podejmie decyzję o remoncie.

Horoskop dzienny - Koziorożec

Koziorożce uchodzą za jedne z najbardziej niedostępnych znaków zodiaku. Brak chęci do flirtu ulotni się jednak wraz z poznaniem tej właściwej osoby. Gdy poczujesz motylki w brzuchu, nie pytaj czym są - po prostu pozwól sobie ich doświadczać.

Horoskop dzienny - Wodnik

Ten czwartek przyniesie wybitnego pecha Wodnikowi. Kilka podkoloryzowanych przez ciebie faktów wyjdzie na jaw, przez co ludzie odwrócą się od ciebie. Jakby tego było mało, zapomniałeś o czymś bardzo ważnym, a konsekwencje tej amnezji ujawnią się niespodziewanie dopiero wieczorem.

Horoskop dzienny - Ryby

Słowem, które najlepiej opisze twój dzisiejszy dzień, jest poczucie straty. Może przybrać ona bardzo różnorodne wymiary; od śmierci bliskiej osoby, przez zakończenie z kimś ważnej relacji po rozstanie z partnerem. Musisz przyjąć na swoje barki wiele smutku, który może cię jednak tylko umocnić.