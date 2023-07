Horoskop dzienny - niedziela 2 lipca [Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec, Wodnik, Ryby]

Horoskop dzienny - Baran

Chęć zmian zadomowi się w tobie na dłużej. Planowałeś przeprowadzkę? Nadszedł dobry moment. Możesz liczyć na wsparcie partnera. Jeśli jesteś singlem, nie potrwa to długo. Uważaj na osoby spod znaku: Raka, Panny i Koziorożca.

Horoskop dzienny - Byk

Osoby spod znaku Byka odczują oddziaływanie planet. Będą humorzaste i emocjonalne, co odbije się na ich najbliższym otoczeniu. Zadbaj o swoje finanse. Pieniądze nie chcą się ostatnio ciebie trzymać.

Horoskop dzienny - Bliźnięta

Ze swoich obowiązków będziesz wywiązywał się z dużą starannością i dokładnością. Jednak wrócą do ciebie błędy przeszłości. Dopóki się z nimi nie rozprawisz - nie znikną. Zacznij planować wakacyjny wypoczynek.

Horoskop dzienny - Rak

Księżyc jest twoim patronem. Podczas najbliższej pełni - rozkwitniesz i zyskasz dużo sił. Nie skupiaj się na tym, co było, a na tym - co będzie. Przychylne ci znaki to: Panna, Baran, Koziorożec i Strzelec.

Horoskop dzienny - Lew

Nie zamartwiaj się, bo idzie nowe! Nie bój się zmian, bo możesz znacznie dużo zyskać. Zawsze po twojej stronie stoi twoja rodzina. To ona będzie twoim oparciem w trudnym momentach. Przygotuj się na nadchodzący tydzień.

Horoskop dzienny - Panna

Zasługujesz na wypoczynek. Jeśli nie możesz sobie pozwolić na chwilę relaksu - to nic straconego. Usiądź na spokojnie i zaplanuj wyjazd w innym terminie. Wypad za miasto, może szybki lot do Rzymu, spacer wzdłuż Sekwany, daleka podróż? Ogranicza cię jedynie wyobraźnia.

Horoskop dzienny - Waga

Mimo licznych spotkań, rozmów i obecności przyjaciół poczujesz się samotny i obcy. W ostatnim czasie nikt nie spełnia twoich oczekiwań. Może czas nad tym pomyśleć? Zamiast wiecznie brać, zacznij - dawać.

Horoskop dzienny - Skorpion

Nie bądź nachalny i nie narzucaj swojego zdania, a przede wszystkim - nie wdawaj się w zbędne dyskusje, które do niczego nie prowadzą. Możesz liczyć na niesamowitą przygodę. Na długo zostanie w twojej pamięci. Nie bój się ryzyka.

Horoskop dzienny - Strzelec

Osoby spod znaku Strzelca od dłuższego czasu żyją w konflikcie. Zamiast wciąż o nim rozmyślać, powinny go rozwiązać. Przyznanie się do błędu bywa trudne i wymaga wielkiej odwagi. Jeśli już się na to zdecydujesz, poczujesz ulgę.

Horoskop dzienny - Koziorożec

Wir zmian cię nie opuszcza w przeciwieństwie do... pragmatyzmu. W ostatnim czasie pozwalasz sobie na mało przemyślanych działań. To wspaniale? Pamiętaj jednak, aby nie przegiąć w drugą stronę i nie stworzyć problemów.

Horoskop dzienny - Wodnik

Postaw na siebie. Chwila wytchnienia dobrze ci zrobi, a bliscy z pewnością to zrozumieją. Zatęsknisz za rozrywką - zacznij działać. W tej materii możesz liczyć na wsparcie i pomoc swojego partnera. Przychylne ci znaki to: Lew, Skorpion i Rak.

Horoskop dzienny - Ryby

W niedzielę (2 lipca) kieruj się intuicją, która od dawna cię nie zawodzi. Potrafisz wyczuć, co jest prawdą, a co kłamstwem. Tylko nie wchodź w czyjeś gierki, bo możesz się w nich zatracić.