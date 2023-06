Horoskop dzienny - piątek 30 czerwca [Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec, Wodnik, Ryby]

Horoskop dzienny - Baran

Podsumowanie miesiąca nieco popsuje ci humor, ale na horyzoncie jest perspektywa, która zapowiada się naprawdę ciekawie. Nie bój się zmian i skup się na pozytywach. Możesz być dziś nieco rozkojarzony.

Horoskop dzienny - Byk

Piątek przyniesie Bykowi nieco wytchnienia. Ten tydzień był naprawdę trudny, dlatego z utęsknieniem będziesz odliczać godziny do 17. Po południu poczujesz się lepiej, a myśleć już będziesz tylko o weekendzie.

Horoskop dzienny - Bliźnięta

Końcówka tygodnia przyniesie sporo rozterek, zrobisz bilans spełnionych i niespełnionych oczekiwań. Oddasz się też wspomnieniom, nie daj im zepsuć sobie humoru i puść w niepamięć to, co już za tobą.

Horoskop dzienny - Rak

Może to dobry dzień, by wrócić do pomysłu, który niegdyś został odłożony na później? Nie bój się sięgać po marzenia, ale podejdź też do nich realistycznie. Jeśli blokują cię fundusze, zaczekaj na lepszy moment, on już się zbliża.

Horoskop dzienny - Lew

Znajdziesz się dziś w sytuacji, w której nie do końca będziesz czuć się komfortowo i wzbudzi w tobie wiele emocji. Pamiętaj, musisz nauczyć się stawiać granice, w przeciwnym razie inni nadal będą je naruszać.

Horoskop dzienny - Panna

Cieszysz się, że ten tydzień już z głowy? Nie chwal dnia przed zachodem słońca, bo weekend również zapowiada się ciężko. Czeka cię cała karuzela emocji. Zaczniesz też kwestionować swoje pewne decyzje. Panno, nie warto, skup się na tym, co tu i teraz.

Horoskop dzienny - Waga

Uda ci się dziś zdobyć coś, na czym zależało ci od dawna. Ciesz się sukcesem, bo ciężko na niego pracowałeś. Szczęście będzie dopisywać, dlatego z uśmiechem powitasz zbliżający się weekend.

Horoskop dzienny - Skorpion

W twojej głowie pojawi się sporo negatywnych myśli. Nie pozwól im zawładnąć twoją głową. Uda ci się je opanować, jeśli przypomnisz sobie, co jest dla ciebie najważniejsze. Odpocznij w weekend, bardzo tego potrzebujesz.

Horoskop dzienny - Strzelec

Doskonale wiedziałeś, na co się decydujesz. Nic nie poradzisz, Strzelcu, trzeba wypić piwo, którego nawarzyłeś. Porażka jest gorzka, ale to też dobra lekcja na przyszłość, z której wyjdziesz mocniejszy i rozsądniejszy.

Horoskop dzienny - Koziorożec

Wykrzyczałeś niedawno pewnej osobie sporo gorzkich słów? Teraz obrócą się one przeciw tobie. Następnym razem postaraj się opanować emocje, teraz wyciągnij wnioski. Wieczorem spróbuj się zrelaksować w ciszy.

Horoskop dzienny - Wodnik

Znów wracasz do przeszłości, co nie wpływa na ciebie dobrze. Wodniku, jeśli gryzą cię nieprzepracowane sprawy, może warto omówić je z terapeutą? Przełam się, będzie to wymagać pracy, ale w końcu doznasz prawdziwego oczyszczenia.

Horoskop dzienny - Ryby

Mocno odczujesz na własnej skórze niezbyt rozważne decyzje finansowe ostatnich tygodni. Być może będziesz zmuszony zmienić swoje plany urlopowe. Nie łam się, być może dzięki temu uda ci się nawiązać obiecującą znajomość.

