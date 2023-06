Horoskop na weekend 1-2 lipca 2023 [Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec, Wodnik, Ryby]

Horoskop na weekend - Baran



W weekend Barany będą bardzo aktywne. Poczujecie przypływ energii i będziecie mieli ochotę gdzieś wyjechać. Nie popadajcie jednak w samotność, warto pomyśleć o towarzystwie podczas wypraw. Jest w waszym otoczeniu ktoś, kto bardzo chętnie spędzi z wami więcej czasu.

Horoskop na weekend - Byk

Byki będą czuły przypływ szczęścia. Wasza sytuacja powoli się poprawia i widzicie efekty pracy włożonej w starania, aby tak było. Pozwólcie sobie na przypływ entuzjazmu i odpocznijcie w otoczeniu natury. Świeże powietrze dobrze wam zrobi. Niedziela rozpocznie się dobrą wiadomością dla was.

Horoskop na weekend - Bliźnięta

Bliźnięta będą w ten weekend rozchwytywane przez znajomych. Wiele osób chce nadrobić z wami dni, w których nie mieliście czasu na rozmowę. Nie opierajcie się temu i odłóżcie na moment obowiązki, zawsze zostanie wam jeszcze niedziela na podjęcie się ich.

Horoskop na weekend - Rak



Raki będą czuły potrzebę odpoczynku w sobotę. Odetchnijcie od natłoku spraw i udajcie się w spokojne miejsce. Dobrym pomysłem będzie książka film lub ulubiona muzyka. W niedzielę poczujecie się o wiele lepiej i będziecie mieć energię na spotkania.

Horoskop na weekend - Lew

Lwy w ten weekend pomyślą o generalnych porządkach w domu. Zmiany wystroju i wyrzucenie niepotrzebnych rzeczy to dobry pomysł. Pamiętajcie jednak, aby nie przesadzić z dźwiganiem ciężarów, ponieważ to może osłabić waszą kondycję i spowolnić was w przyszłym tygodniu.

Horoskop na weekend - Panna

Panny otrzymają w sobotę propozycję nie do odrzucenia. Marzenia się spełniają i także wy zobaczycie, że opłacało się czekać tak długo na tę wiadomość. Osoba, która wam ją dostarczy to ktoś, kto zawita w waszym życiu na dłużej. Możecie śmiało się do niej przyzwyczajać.

Horoskop na weekend - Waga

W weekend Wagi poczują sentyment do starych znajomości. Nie wstydźcie się i odezwijcie się do tych osób. Być może tak samo jak wy zastanawiają się co u was słychać. Wspólne spotkanie w grupie będzie dobrą odskocznią od codzienności.

Horoskop na weekend - Skorpion

Skorpiony poczują tęsknotę za kimś bliskim. Macie cały weekend na to, żeby namówić tę osobę na spotkanie, nawet jeśli dzieli was wiele kilometrów. Warto wykorzystać ten weekend, ponieważ kolejny nastąpi dopiero za tydzień.

Horoskop na weekend - Strzelec

Strzelce poczują w sobotę lenistwo. Zasłużyliście, więc śmiało rozłóżcie się na leżaku i kontemplujcie nowe plany na przyszłość. Może coś ciekawego przyjdzie wam do głowy i rozpoczniecie nowy etap? W waszym otoczeniu jest osoba, która doradzi wam w sprawie, warto wziąć jej opinię pod uwagę. Niedziela zapowiada się bardziej aktywnie, możecie spodziewać się przypadkowego spotkania.

Horoskop na weekend - Koziorożec

Sobota będzie waszym najbardziej aktywnym dniem tego tygodnia. Szykujcie się na wyjazd, ponieważ dostaniecie propozycję od kogoś z rodziny. Dajcie się ponieść i nie myślcie o końcu weekendu, zanim się dobrze zacznie. W niedzielę wieczorem zostanie wam trochę czasu dla siebie.

Horoskop na weekend - Wodnik



Wodniki staną przed ważnym wyborem podczas tego weekendu. To będzie istotna decyzja, więc zastanówcie się nad nią. Warto odłożyć to na niedzielę, jeżeli nie będziecie stuprocentowo pewni, co chcecie zrobić.

Horoskop na weekend - Ryby

Ryby poczują chęć spędzenia tego weekendu samotnie. Nie ma nic złego w tym, że chcecie zregenerować siły. Wybierzcie się na zakupy, do księgarni albo parku. Zróbcie coś dla siebie i zadbajcie o swój własny komfort. Bliscy zrozumieją waszą potrzebę przemyślenia wszystkich spraw.