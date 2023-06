Regularne koszenie trawy to jeden z warunków utrzymania trawnika w pożądanym stanie. Podczas tej czynności warto wystrzegać się kilku błędów. Podpowiadamy, co należy zrobić, a czego unikać, aby trawnik lepiej się prezentował. Jednocześnie warto przypomnieć, że na przynajmniej części podwórka warto nie kosić trawy w ogóle i utrzymać tam łąkę kwietną. Dzięki temu woda nie będzie tak szybko wyparowywała z ziemi, a zapylacze znajdą tam swój dom.

Błąd przy koszeniu trawnika, który może zniszczyć cały ogród

Koszenie trawy nie jest czynnością skomplikowaną, jednak wykonana niepoprawnie może sprawić, że nasz trawnik przestanie się dobrze prezentować. Jednym z największych błędów podczas tej czynności jest zbieranie ściętej trawy z powierzchni działki. Najczęściej skoszona trawa trafia bezpośrednio do kosza zamontowanego przy wykorzystywanym urządzeniu. Czasem na krótko ląduje na ziemi. Za chwilę jednak zbierana jest, po to, aby zachować odpowiedni wygląd ogrodu. Ta praktyka sprawia, że trawa przestaje być gęsta i soczyście zielona, a niekiedy zostaje nawet wypalona przez słońce. Warto więc spróbować nieco innej metody. Przynajmniej raz na kilka tygodni należy pozostawić ściętą trawę na powierzchni działki. Ścinki staną się wówczas nie tylko ekologicznym nawozem, który skutecznie zasili glebę, będą także stanowiły ochronę przed słońcem i niektórymi szkodnikami.

O czym jeszcze należy pamiętać podczas koszenia trawnika?

Kolejnym często popełnianym błędem podczas koszenia jest zbyt niskie cięcie trawy. Prawidłowa wysokość, na jaką powinniśmy przycinać trawnik, uzależniona jest od jego rodzaju i pory roku. Trawniki dywanowe powinno się przycinać na wysokość 2,5-3,5 cm, a rekreacyjne na około 4-5 cm. Trzeba pamiętać, że w czasie suszy trawnik powinno ciąć się na wysokości nawet 7 cm, tak aby trawa mogła poradzić sobie z niekorzystnymi warunkami.

Oprócz tego należy pamiętać, aby cięta przez nas trawa była sucha. Jeżeli zdecydowalibyśmy się na koszenie zaraz po deszczu, kiedy źdźbła trawy pokładają się na boki, wówczas powierzchnia trawnika okazałaby się nierówna. Dodatkowo koszeniem mokrej trawy możemy zwiększyć ryzyko wystąpienia chorób i stępienia noży kosiarki, które będą kolejnym problemem. Jeżeli ostrza naszego urządzenia nie będą ostre, źdźbła traw zostaną poszarpane i zmiażdżone, co spowoduje trudne do zregenerowania uszkodzenia roślin. W tym przypadku także może dojść do zwiększenia podatności na choroby.