Horskop na tydzień 26 czerwca - 2 lipca [Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec, Wodnik, Ryby]

Horoskop tygodniowy - Baran



Po intensywnej pracy w ubiegłym tygodniu teraz zaznasz nieco więcej wytchnienia. Pamiętaj jednak, że w kosmosie zawsze panuje równowaga i harmonia - dużo wolnego czasu sprawi, że twoi bliscy będą od ciebie wymagać więcej niż zazwyczaj. Warto spełnić ich prośby, aby nie doszło do niepotrzebnych kłótni w rodzinie.



Horoskop tygodniowy - Byk



Niedawno musiałeś poczekać z realizacją swoich planów. Teraz przyszedł czas, aby odebrać nagrodę za cierpliwość. Na polu zawodowym może to być niespodziewana premia lub zaskakująco przyjazna postawa współpracowników. Możesz również liczyć na to, że los uśmiechnie się do ciebie i spotkasz nową osobę, która pozostanie w twoim życiu na dłużej. Musisz jedynie skorzystać z tej okazji.

REKLAMA

Zobacz wideo Znamy prognozę na sezon urlopowy 2023!

Horoskop tygodniowy - Bliźnięta



Ostatnio miałeś możliwość nieco odpocząć od obowiązków zawodowych. Stan ten jeszcze trochę potrwa, jednak bądź gotowy na stopniowy powrót do standardowego rytmu pracy. Przygotuj się na to, spędzając więcej czasu ze znajomymi - nic tak nie relaksuje, jak beztroskie spotkanie z ludźmi, w towarzystwie których dobrze się czujemy.



Horoskop tygodniowy - Rak



Uświadomiłeś sobie, że warto zatroszczyć się o swoją kondycję. To bez wątpienia dobry pomysł. Trzymaj się swojego planu, nawet jeśli początkowe trudności nieco ostudzą twój entuzjazm. Systematyczne ćwiczenia sprawią, że z każdym dniem będziesz czuł się coraz lepiej.

Horoskop tygodniowy - Lew



Niebawem może dojść do sytuacji, która wytrąci cię z równowagi. Nie pozwól, aby negatywne emocje wzięły górę nad rozsądkiem. Nie wdawaj się w konflikty, a wszystkim wyjdzie to na dobre.



Horoskop tygodniowy - Panna



Nie martw się drobnymi nieporozumieniami w rodzinie. Wystarczy, że skupisz się na tym, co łączy, a nie na tym, co dzieli. Spory polityczne odłóż na bok i skorzystaj z pięknej pogody – zaskocz najbliższych propozycją wypadu za miasto, odwiedź rodziców, zabierz partnera na romantyczny spacer.

Znaki zodiaku, które nie znają się na żartach. Dowcipy nie są dla nich

Horoskop tygodniowy - Waga



W tym tygodniu będziesz mógł wykazać się w pracy. Zaufaj swoim umiejętnościom i potraktuj stawiane przed tobą zadania jako ciekawe wyzwanie, a nie powód do obaw. Choć często nie zdajesz sobie z tego sprawy, wiele osób z twojego otoczenia bardzo cię ceni. Jeżeli poprosisz ich o pomoc, chętnie jej udzielą.



Horoskop tygodniowy - Skorpion



Możesz zastanawiać się, czy decyzją, którą podjąłeś, była słuszna. Nie martw się, jeśli sytuacja nie jest na razie jasna. Jeżeli każdego będziesz konsekwentnie dążył do wyznaczonego celu, otrzymasz ostatecznie to, na czym tak bardzo ci zależy.



Horoskop tygodniowy - Strzelec



W najbliższych dniach będziesz mógł odnowić kontakt z dawno niewidzianą osobą. Posłuchaj swojej intuicji i skontaktuj się z nią. Niczego nie ryzykujesz, a możesz zyskać to, co najcenniejsze – wartościową relację z człowiekiem, na którym naprawdę ci zależy.

Znaki zodiaku, które łamią serca. Związki szybko je nudzą

Horoskop tygodniowy - Koziorożec



Codzienne obowiązki mogą sprawić, że poczujesz się nieco znużony. Jeżeli będziesz potrzebował chwili wytchnienia, pozwól sobie na nią. Weekend wykorzystaj na zrobienie tego, co najskuteczniej pozwala ci się zrelaksować, a od razu poczujesz się lepiej.



Horoskop tygodniowy - Wodnik



Dzięki dobrej organizacji pracy będziesz mógł sprawnie uporać się ze swoimi obowiązkami zawodowymi. Wykorzystaj tę sytuację, aby rozwijać swoje pasje, które nieco zaniedbałeś. Powrót do dawnych zainteresowań z pewnością ucieszy twoich bliskich.



Horoskop tygodniowy - Ryby



Możesz mieć wrażenie, że pewne sprawy toczą się zbyt szybko, przez co jesteś zdezorientowany i przestraszony. To normalna reakcja, jednak powinieneś pamiętać, że strach jest złym doradcą. Zachowaj spokój oraz pogodę ducha, a przekonasz się, że twoja sytuacja jest o wiele lepsza, niż mogłoby się wydawać.