Monstera deliciosa, czyli inaczej monstera dziurawa naturalnie występuje na terenie Ameryki Południowej. Jej charakterystyczną cechą są osiągające imponujące rozmiary, ciemnozielone liście. Liście roślin, które są jeszcze młode, mają sercowaty kształt i zazwyczaj są pełne. Swoje charakterystyczne wycięcia (fenestracje) nabierają wraz ze wzrostem i prawidłową pielęgnacją. W jaki sposób zapewnić idealne warunki do rozwoju monstery? Oto sprawdzone metody uprawy tej wyjątkowej rośliny.

W jaki sposób dbać o monsterę? Podstawy pielęgnacji rośliny

Monstera należy do roślin, które preferują temperaturę pokojową i miejsca, które nie są narażone na bezpośrednie i silne promieniowanie słoneczne. Najlepiej zapewnić jej stanowisko lekko zacienione. Jeżeli kwiat zostanie narażony na intensywne działanie słońca, wówczas jego liście mogą ulec odbarwieniu. Dobrze jest także unikać przeciągów, których monstera nie lubi. Najodpowiedniejszą ziemią do uprawy będzie ziemia z dodatkiem torfu lub mieszanka charakteryzująca się dużą przepuszczalnością. Latem roślina powinna być podlewana nie częściej niż raz w tygodniu. Zimą ta częstotliwość może być jeszcze mniejsza. Ważne jest, aby nie przelać monstery która, mimo że jest rośliną tropikalną, nie lubi dużej wilgotności podłoża. Warto także zadbać, aby liście monstery były regularnie przecierane z pyłu i innych drobnych zanieczyszczeń.

Twoja monstera marnieje? Ten sposób pozwoli ci wzmocnić i odżywić roślinę

Jeżeli twoja monstera marnieje, nie chce rosnąć lub opadają jej liście, warto jest wypróbować domowy i prosty sposób na nawóz ze skórki banana. Zawiera on duże ilości potasu, fosforu, wapnia, azotu, magnezu i kwasu krzemowego. Takie składniki odżywcze wspomogą prawidłowy wzrost rośliny, skutecznie odstraszą mszyce i sprawią, że pojawią się nowe pędy. Najpopularniejszą metodą przygotowania nawozu jest sporządzenie tzw. kiszonki bananowej. Gotowym roztworem podlewa się roślinę w zależności od potrzeb. Zazwyczaj raz na 3-4 tygodnie. Do przygotowania nawozu potrzebujesz jedynie trzech skórek po bananach oraz wody.

Skórki pokrój na mniejsze kawałki, a następnie przełóż je do słoika. Zalej skórki przegotowaną wodą i szczelnie zamknij słoik. Odstaw słoik w ciemne miejsce na maksymalnie 2 tygodnie. Nawóz będzie gotowy już na drugi dzień, jednak jeżeli chcesz, żeby był mocniejszy, musisz pozostawić go na dłużej. Przecedź nawóz przez sitko lub gazę. Gotowy roztwór przelej do butelki, z której łatwiej będzie ci podlewać roślinę.

Nawóz ze skórki banana nadaje się nie tylko do pielęgnacji monstery. Można używać go także do innych roślin doniczkowych potrzebujących odżywienia. Sprawdzi się także przy uprawie pomidorów.