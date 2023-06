Horoskop dzienny - sobota 24 czerwca 2023 [Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec, Wodnik, Ryby]

Horoskop dzienny - Baran

Barany na ogół uchodzą za jeden z najbardziej pracowitych i aktywnych znaków zodiaku. Ich ciągła potrzeba wyszukiwania sobie zajęcia osłabnie jednak wraz z nastaniem dnia. Całą sobotę poświęcą one na regenerację swojego organizmu, przyjemności i błogie nic nierobienie.

Horoskop dzienny - Byk

Masz trudny charakter i dobrze ci z tym, choć nie zawsze to samo mogą powiedzieć twoi bliscy. Tym razem na swojej drodze spotkasz jednak stworzenie, które zmiękczy twoje serce. Psiak, kociak bądź inne zwierzątko w potrzebie da ci szansę na spełnienie dobrego uczynku, a może nawet zyskania nowego członka rodziny.

Horoskop dzienny - Bliźnięta

W wyniku ostatnich tygodni Bliźnięta w końcu przejrzą na oczy. Ludzie, których dotychczas miałeś za najlepszych przyjaciół, okażą się być jedynie grupą interesownych fałszywców. Przyjmij od życia bolesną lekcję mówiącą, że należy ufać, ale nie ślepo.

Horoskop dzienny - Rak

Prawdopodobieństwo tego, że dojdzie dziś do kłótni w twojej rodzinie, jest bardzo wysokie. Postarajcie się jednak nie zwalać winy na trudną sytuację, bądź wyłącznie jedną osobę. Między wami pozostają pewne niedopowiedzenia, których wyjaśnienie oczyści atmosferę w domu.

Horoskop dzienny - Lew

Świat jest piękny, ale to ty rozświetlasz go swoim blaskiem - takiej postawy wobec innych wyzbędziesz się w przeciągu najbliższych 24 godzin. Twoja przegrana może mieć bardzo różny wymiar; od nieudanego występu przed szerszą publiką, po poniesienie strat w strategicznej grze komputerowej w zaciszu własnego mieszkania. Jedno jest jednak pewne - musisz w końcu nauczyć się przegrywać.

Horoskop dzienny - Panna

Dla osób spod znaku Panny nie ma znaczenia, że zarówno tegoroczne Walentynki jak i sama wiosna właśnie przeminęły. Zapoznany przypadkiem mężczyzna bądź kobieta szybko stał się obiektem twojego zainteresowania. Nie wahaj się próbować, ponieważ fascynacja jest w tym przypadku obopólna.

Horoskop dzienny - Waga

Wagi mierzą się z bałaganem zarówno w życiu jak i swojej przestrzeni życiowej. Być może właśnie kończy się twoja przeprowadzka lub gruntowny remont mieszkania, a może to kwestia niedawnego rozstania, po którym trudno wrócić do normalności. Zamiast na siłę szukać stabilizacji w czterech ścianach, oderwij się od tego, na chwilę wychodząc do ludzi.

Horoskop dzienny - Skorpion

Zranione serce Skorpiona drży na myśl o podjęciu kolejnej próby zaufania. Osoby spod tego znaku zodiaku przetrwały nie jedną burzę uczuć i zamieć wywołanej zawodem obojętności dzięki swojemu nieugiętemu charakterowi. Ta sobota może okazać się dla ciebie przełomowa, gdy robiąc to, co kochasz, uzmysłowisz sobie, że bez tej drugiej połówki również możesz być w pełni szczęśliwy.

Horoskop dzienny - Strzelec

Szczęście nie zawsze musi być spektakularne i obejmować duże elementy naszego życia. Czasem to przypadek, który wywoła na naszej twarzy uśmiech lub fortunne poznanie kogoś, kto w przyszłości stanie się dla nas bardzo ważny. Coś podobnego przydarzy się tym razem Strzelcowi, który przeżyje z pozoru zwykły, lecz bardzo satysfakcjonujący dzień.

Horoskop dzienny - Koziorożec

Zrzędliwa natura Koziorożca nie ułatwi mu wyzwania w postaci przymusu przebywania w dużej grupie ludzi. Obowiązkowe szkolenie w pracy, zajęcia na kursie lub zorganizowana wycieczka wepchną cię w towarzystwo, które spróbuje poznać wszystkie twoje sekrety. A przynajmniej tylko ty będziesz patrzeć na to w ten sposób.

Horoskop dzienny - Wodnik

Odpływając w marzeniach na odległą wyspę, zapomnisz o uszanowaniu zdania swojego partnera, czym doprowadzisz do nieoczekiwanej sprzeczki w waszym związku. Zastanów się, czy nie za bardzo próbujesz narzucać mu swoje zdanie. Wodniki o najzimniejszym sercu stwierdzą, że ta relacja jednak nie jest dla nich.

Horoskop dzienny - Ryby

Zawiodłeś bliską dla siebie osobę i bardzo dobrze o tym wiesz. Być może zawiodłeś nawet samego siebie, raniąc kogoś swoim postępowaniem. W morzu żalu szukaj promyków nadziei i trzymaj się tego, co pozytywne, by naprawić swoje błędy.