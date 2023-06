Co pyli latem? Kalendarz pyleń dla alergików. Które rośliny pylą od czerwca do sierpnia? [LISTA]

Z roku na rok liczba alergików stale wzrasta. Ich problemy nasilają się szczególnie w okresach intensywnego pylenia roślin. Wiele osób uważa, że najtrudniejszym czasem dla alergików jest wiosna, jednak nie można zapomnieć także o letnich miesiącach, kiedy intensywnie pylą przede wszystkim trawy, komosa, a nawet pokrzywa. Lista alergenów wywołujących uciążliwe objawy jest jednak znacznie dłuższa. Dzięki kalendarzowi pyleń roślin dowiesz się, jakie pyłki mogą doskwierać ci w danym miesiącu.

Kalendarz alergika. Rośliny, które pylą w czerwcu

W czerwcu największym problemem dla alergików mogą okazać się trawy. Jest to najbardziej rozpowszechniona postać uczulenia w naszym społeczeństwie. Częsta i długa ekspozycja na ten rodzaj alergenów może objawiać się takimi dolegliwościami jak: łzawienie, katar sienny, a nawet zapalenie spojówek. W tym miesiącu alergicy mogą odczuwać dolegliwości także w związku z pyleniem:

żyta,

babki lancetowatej,

komosy,

pokrzywy,

szczawiu,

rzepaku.

W czerwcu nie należy zapominać także o kwitnących drzewach, które, mimo że w tym miesiącu pylą znacznie mniej intensywnie, nadal mogą powodować u alergików różnego rodzaju dolegliwości. W powietrzu mogą być obecne pyłki:

czarnego bzu,

lipy

platana.

Kalendarz alergika. Rośliny, które pylą w lipcu

W lipcu z uwagi na wysoką temperaturę oraz niskie opady, które stwarzają idealne warunki do pylenia roślin, alergicy nadal będą narażeni na pylenie traw, które jednak z czasem będzie się zmniejszać. W pierwszej połowie miesiąca mogą pojawić się także dolegliwości spowodowane pyleniem lipy pospolitej. Na lipiec przypada także najintensywniejsze pylenie komosy. Oprócz tego w wakacje pyli:

babka lancetowata,

pokrzywa,

szczaw,

bylica pospolita.

Jak poinformował serwis loveair.pl "w lipcu silne reakcje alergiczne wywołują również zarodniki grzybów mikroskopowych Cladosporium i Alternaria". Wówczas najbardziej uciążliwe dolegliwości mogą wystąpić w słoneczne i suche dni, kiedy grzyby mikroskopowe mają odpowiednie warunki do rozwoju. Grzyby z rodzaju Cladosporium pylą jedynie przez miesiąc - do sierpnia. Z kolei Alternaria mogą swoim pyleniem wywoływać niepożądane dolegliwości nawet do września.

Kalendarz alergika. Rośliny, które pylą w sierpniu

W sierpniu w powietrzu nadal będzie znajdować się zwiększone stężenie bylicy pospolitej. W dalszym ciągu uczulać będzie także pokrzywa, która nie powinna jednak powodować większych dolegliwości. Nie zniknie także uczulenie na trawy. Pyłki traw nadal będą obecne w powietrzu, ale w znacznie mniejszym stężeniu niż we wcześniejszych miesiącach. W sierpniu uczulać może także:

ambrozja,

komosa,

babka zwyczajna,

szczaw,

zarodniki grzybów mikroskopowych.

Jak radzić sobie z alergią?

W przypadku pylenia roślin nie ma możliwości całkowitego wyeliminowania kontaktu z alergenami. Można jednak zastosować leczenie łagodzące uciążliwe objawy. Najistotniejsze jest stwierdzenie, które rośliny wywołują alergię. W tym celu należy skonsultować się z alergologiem, który zleci odpowiednie badania oraz doradzi, jakie środki będą odpowiednie do doraźnego zastosowania. Mogą to być m.in. krople do oczu, krople do nosa, a także leki histaminowe. Czasem możliwe jest również odczulanie. Ten rodzaj terapii polega na stopniowym podawaniu alergikowi coraz większych dawek danego alergenu. Ma to skutkować zmniejszaniem występujących objawów, a w rezultacie całkowitym ustąpieniem alergii.