Chcesz mieć piękne storczyki? Użyj przyprawy, którą masz w kuchni. Te kwiaty ją uwielbiają

Storczyki to popularne i piękne, ale wymagające kwiaty. Potrzebują jasnego miejsca z dostępem do rozproszonego światła. Latem najlepiej zabrać je z parapetu i postawić z dala od okna, aby nie pojawiła się tzw. oparzelizna (poparzenie słoneczne). W przeciwieństwie do większości roślin storczyki lubią być podlewane rzadko, a obficie.

REKLAMA

Zobacz wideo Wyjątkowe rośliny, wyjątkowe potrzeby. Jak zadbać o monsterę, hiacynty, wrzosy i kaktusa?

Nie stosuj uniwersalnego podłoża. Storczyki potrzebują kory

Warto wiedzieć, że zwykła ziemia ogrodowa nie jest odpowiednia dla storczyków. Jak wyjaśnia ogrodniczy portal zielonyogrodek.pl, "podłoże dla tych kwiatów powinno być wykonane z kory, która zatrzymuje wodę, a jednocześnie zapewnia dobrą przepuszczalność - to pozwala na stworzenie warunków zbliżonych do naturalnych". Takie gotowe podłoże do storczyków jest zazwyczaj wzbogacone składnikami, które zapewniają roślinie optymalny wzrost i częste kwitnienie.

Co pyli latem? Kalendarz pyleń roślin od czerwca do sierpnia [LISTA]

Storczyki lubią czosnek. Jak przygotować czosnkową odżywkę dla kwiatów?

Chcesz sprawić, aby storczyki dłużej kwitły, były zdrowe i piękne? Podlewaj (lub opryskuj) je co 4-5 dni wywarem z czosnku. Zapobiegniesz w ten sposób:

chorobom grzybowym, w tym szarej pleśni czy plamistości liści;

chorobom bakteryjnym;

szkodnikom, takim jak mszyce, roztocze, wciornastki czy przędziorki.

Jak przygotować taki wywar? Oto przepis:

weź trzy ząbki czosnku, rozgnieć je i wrzuć do słoika;

zalej czosnek ciepłą, przegotowaną wodą;

odstaw na co najmniej dobę (najwyżej dwie);

wlej mieszankę do miski, wsadź do niej doniczkę ze storczykiem (oczywiście musi to być doniczka z otworkami na dnie);

po 30 minutach wyjmij roślinę z wody.

Dla odmiany raz w miesiącu możesz wsypać trochę czosnku do doniczek ze storczykami.