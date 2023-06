Horoskop dzienny - wtorek 13 czerwca 2023 [Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec, Wodnik, Ryby]

Horoskop dzienny - Baran

Choć jeszcze w poniedziałek pracowite Barany wystartowały z kopyta, nie żałując czasu na pracę czy naukę, wtorek nie będzie należeć do w pełni udanych. Ktoś lub coś w twoim najbliższym otoczeniu zacznie ci bardzo przeszkadzać, odciągając od wyznaczonych wcześniej zadań. Niektórym z was odejście na chwilę od sztywnych schematów może jednak dobrze zrobić, a nawet przynieść intrygujące znajomości.

Horoskop dzienny - Byk

Wyznające zasadę "wszystko albo nic", zawzięte Byki postawią tym razem wszystko na jedną kartę. Mimo że niektórym z was ryzyko może się bardzo opłacić, prawdopodobieństwo poniesienia porażki jest niebezpiecznie wysokie. Jeśli na szali stawiacie swoje zdrowie lub życie - nie warto próbować.

Horoskop dzienny - Bliźnięta

Bliźnięta będą dziś rozdrażnione. Pewne sprawy wiszą nad wami i póki nie weźmiecie się za ich rozwiązanie, sytuacja będzie napięta. Uważajcie jednak, by nie wyładowywać swoich frustracji na innych.

Horoskop dzienny - Rak

Możliwe, że Raki będą dziś narzekać na drobnego pecha. Lepiej uważajcie, co robicie i mówicie, w ramach możliwości powstrzymajcie się od zbyt poważnych decyzji, a jeśli nie macie wyjścia, poproście o radę najbliższą osobę.

Horoskop dzienny - Lew

Będą targać wami dzisiaj duże emocje. Uważajcie, by nie powiedzieć kilku słów za dużo. Kłótnia wisi w powietrzu, a jej skutki mogą być poważniejsze niż tylko popsuta atmosfera. Jeśli coś lub ktoś wytrącą cię z równowagi, lepiej dajcie sobie chwilę, by ochłonąć.

Horoskop dzienny - Panna

W końcu uda wam się załatwić pewną odwlekaną od dawna sprawę. Możliwe, że na efekty przyjdzie wam nieco poczekać, ale nie niecierpliwcie się. Będą tego warte!

Horoskop dzienny - Waga

Możliwe, że pewna bliska osoba nieco was rozczaruje. Starajcie się przy tym pamiętać, że nie był to jej cel. Porozmawiajcie spokojnie i wymieńcie się swoimi odczuciami. Z pewnych kwestii prawdopodobnie w ogóle nie zdajecie sobie sprawy.

Horoskop dzienny - Skorpion

Usłyszycie dziś pewną plotkę, która mocno was zaintryguje i obudzi wewnętrzną plotkarę. Postarajcie się jednak nie wtrącać zbytnio w nieswoje sprawy. Jeśli jednak nadarzy się okazja do pomocy, skorzystajcie z niej.

Horoskop dzienny - Strzelec

Pierwsza część dnia może okazać się dla Strzelców dość wymagająca. Na szczęście możecie liczyć, że po południu uda wam się prawdziwie odpocząć. A sam weekend także zapowiada się dość relaksująco!

Horoskop dzienny - Koziorożec

Dziś będzie dobry dzień dla Koziorożców, by przyswoić trochę nowej wiedzy. Możecie nieco zaryzykować i dać się porwać aktywności, która do tej pory nieco was onieśmielała. Możliwe, że uda wam się pozyskać nowe hobby na lata, a i niewykluczone, że przytrafi się przy tym jakaś nowa znajomość.

Horoskop dzienny - Wodnik

To będzie dobry dzień dla Wodników. Sprawy będą układać się po waszej myśli, pojawi się także bardzo obiecująca propozycja. Nie wahajcie się zbytnio, tylko śmiało z niej skorzystajcie! Możecie dowiedzieć się wiele o sobie.

Horoskop dzienny - Ryby

To może nie być najłatwiejszy okres dla Ryb. W najbliższych dniach skupcie się na swoich emocjach i zastanówcie, czego oczekujecie od życia. Może się okazać, że cele, które do tej pory wam przyświecały, zdążyły się już zdezaktualizować.



