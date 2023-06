Sposoby na łamliwe paznokcie. Wystarczy jeden produkt! Efekty zobaczysz po dwóch tygodniach

Problem z łamliwymi paznokciami jest bardzo powszechny i może spotkać każdego. Mimo odpowiedniej diety często okazuje się, że paznokcie potrzebują dodatkowego wzmocnienia. Co ciekawe, kondycję paznokci poprawia olejowanie. Jakie dokładnie oleje poprawiają ich kondycję?

Co pomaga łamliwym paznokciom? Te produkty masz w swojej kuchni

Jeśli chcemy poprawić kondycję łamliwych paznokci, nie zawsze musimy korzystać z produktów dostępnych w drogeriach. Do olejowania paznokci, co pozytywnie wpłynie na ich wzmocnienie, przydadzą się m.in. olej kokosowy, oliwa z oliwek czy szeroko stosowany olej rzepakowy. Pozytywne działanie mają również oleje migdałowy, rycynowy, lniany czy jojoba.



Olejowanie paznokci jest bardzo proste i możemy je wykonać w kilka minut w domu. Należy nanieść odrobinę oleju na płytki paznokci i go rozsmarować. Nie zapominajmy również o skórze wokół nich. Jeśli chcemy wzmocnić efekt, należy podgrzać olej w kąpieli wodnej, a następnie rozsmarować go na płytkach paznokci. Po zakończeniu zabiegu powinniśmy posmarować dłonie kremem nawilżającym. Możemy olejować paznokcie codziennie, pierwsze efekty powinny się pojawić po dwóch tygodniach. Ta domowa metoda pomaga odbudować płytkę paznokci, zregenerować je oraz wpływa pozytywnie na ich wygląd.

Przydatny jest również ocet jabłkowy - wystarczy sporządzić mieszankę wody z octem i przez kilkanaście minut dziennie moczyć w niej paznokcie. Możemy również skorzystać z siemienia lnianego - wystarczy zalać niewielką jego ilość wodą, a następnie przez około 20 minut moczyć w takiej mieszance paznokcie. Wówczas się zregenerują i staną się mocniejsze. Aloes także poprawia stan paznokci - warto mieć go pod ręką i przecierać nim płytkę paznokci oraz skórę wokół nich. Przy wyborze kremów regeneracyjnych warto wybierać te z dodatkiem aloesu.

Dlaczego paznokcie się łamią i rozdwajają? Główne przyczyny

Paznokcie zaczynają się łamać z powodu niewłaściwej pielęgnacji dłoni, a także samych płytek paznokci. Szkodzi im długotrwałe moczenie rąk w wodzie czy częsty kontakt ze środkami chemicznymi oraz nieodpowiednie kosmetyki. Przyczyną są również infekcje paznokci. Częstą przyczyną problemów jest także korzystanie ze zmywaczy do paznokci z dodatkiem acetonu. Jeśli paznokcie zaczynają się łamać, oznacza to, że brakuje nam witamin z grup B oraz F. Powinniśmy też zadbać o odpowiednią ilość magnezu, cynku, potasu, wapnia oraz żelaza w diecie.