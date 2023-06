Domowych sposobów na naturalne rozjaśnianie włosów jest wiele i wcale nie musimy udawać się do fryzjera. Możemy zmienić swój wizerunek w domowym zaciszu przy wykorzystaniu tanich produktów, które większość z nas ma w swojej kuchni.

Jak rozjaśnić włosy? Domowe sposoby na zmianę koloru włosów

Z naturalnych sposobów na rozjaśnianie włosów mogą skorzystać przede wszystkim osoby, które mają jasnobrązowe włosy. Wówczas efekt będzie zauważalny. Niestety, osoby, które mają bardzo ciemne włosy, mogą nie być zadowolone. W takich przypadkach warto skorzystać z farb do włosów, które mają naturalny skład. Oto kilka produktów, które mogą rozjaśnić włosy:

Maska z octu jabłkowego oraz miodu akacjowego . Taka mieszanka nawilża i odżywia włosy, a także poprawia ich ogólną kondycję. Ma również działanie rozjaśniające. Do sporządzenia maski wystarczą dwie łyżki miodu i łyżka octu. Mieszankę powinniśmy nałożyć na suche włosy i owinąć je ręcznikiem. Po godzinie należy spłukać maskę i umyć włosy szamponem. Z tego typu rozjaśniania włosów możemy korzystać maksymalnie dwa razy w tygodniu.

. Taka mieszanka nawilża i odżywia włosy, a także poprawia ich ogólną kondycję. Ma również działanie rozjaśniające. Do sporządzenia maski wystarczą dwie łyżki miodu i łyżka octu. Mieszankę powinniśmy nałożyć na suche włosy i owinąć je ręcznikiem. Po godzinie należy spłukać maskę i umyć włosy szamponem. Z tego typu rozjaśniania włosów możemy korzystać maksymalnie dwa razy w tygodniu. Działanie rozjaśniające ma również mieszanka miodu z cytryną . Wystarczą dwie łyżki miodu oraz sok z połowy cytryny. Taką maskę należy nałożyć na włosy i zmyć po godzinie lub dwóch.

. Wystarczą dwie łyżki miodu oraz sok z połowy cytryny. Taką maskę należy nałożyć na włosy i zmyć po godzinie lub dwóch. Włosy możemy również rozjaśnić dzięki użyciu octu winnego (białego lub czerwonego). Należy wówczas zagotować 200 ml wody z dwoma łyżkami stołowymi octu, a następnie po umyciu włosów spłukać je taką mieszanką. Możemy też połączyć ocet winny z cytryną w równych proporcjach i spryskać taką mieszanką suche włosy - po upływie 10 minut należy wypłukać włosy letnią wodą.

Jeśli chcemy rozjaśnić włosy w prostszy sposób, należy spryskać włosy wodą, a następnie spędzić kilkanaście minut na słońcu - wówczas włosy rozjaśnią się w naturalny sposób. Pamiętajmy jednak, że nadmierne działanie promieni UV jest szkodliwe dla włosów i skóry.

Domowe sposoby na rozjaśnianie włosów. Jakie zioła zmieniają kolor włosów?

Zioła od dawna były wykorzystywane do poprawy zdrowia, a także wyglądu. Okazuje się, że znany wszystkim rumianek potrafi zdziałać prawdziwe cuda. Można go również wykorzystać do rozjaśniania włosów. W tym celu sprawdzi się płukanka z rumianku.

Rumianek poprawia kondycję skóry głowy, a także stymuluje wzrost włosów, a także je rozjaśnia. Jeśli chcemy zrobić płukankę w domu, wystarczy nam kilka torebek rumianku. Należy zalać je gorącą wodą, poczekać aż napar wystygnie, a następnie spłukać naparem włosy po ich umyciu. Tę metodę możemy stosować po każdym umyciu włosów.

Cynamon dodany do odżywki również może zmienić kolor naszych włosów. Mieszankę należy nałożyć na włosy za pomocą grzebienia lub szczotki i zostawić na minimum dwie godziny. Taka mieszanka powinna sprawić, że na włosach pojawią się liczne, blond pasemka.