Horoskop dzienny - piątek 9 czerwca [Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec, Wodnik, Ryby]

Horoskop dzienny - Baran

Dzień nie zacznie się najlepiej, a wszystko z powodu niewyspania. Nie będziesz w stanie od razu rozwiązać problemu, który napotkasz na swojej drodze. Nie martw się jednak i daj sobie czas, a wszystko się rozwiąże. Wieczór przyniesie upragniony odpoczynek.

REKLAMA

Zobacz wideo Roślina Pilea (pieniążek) - jak o nią dbać, by cieszyła oko?

Horoskop dzienny - Byk

Pewien Wodnik zajdzie Ci za skórę. Nie daj mu satysfakcji i okaż profesjonalizm, zamiast dawać się wciągnąć do bezsensownej dyskusji. Bądź pod telefonem, może czekać cię ważna rozmowa, która przyniesie ciekawą perspektywę przyszłości.

Horoskop dzienny - Bliźnięta

Mimo krótkiego snu czeka Cię spory przypływ energii. Nie zmarnuj go, bo po południu Twoje siły witalne mogą nieco opaść, dlatego najrozsądniej będzie załatwić jak najszybciej wszystkie ważne sprawy. Wieczorem odpocznij.

Horoskop tygodniowy 5-11 czerwca 2023 [DLA WSZYSTKICH ZNAKÓW ZODIAKU]

Horoskop dzienny - Rak

Z rana dostaniesz wiadomość, która pozytywnie nastroi Cię na cały dzień. Bądź dla siebie wyrozumiały i nie daj się wpędzić w bezpodstawne wyrzuty sumienia. Oczyść głowę i pozwól sobie na odpoczynek, bo potrzebujesz go już od dawna.

Horoskop dzienny - Lew

Obudzi się dziś w Tobie zazdrośnik. Odrobina zazdrości może być nawet urocza, ale nie daj się ponieść emocjom, bo zniechęcisz do siebie bliską osobę. Pamiętaj, że słowa ranią, a tego co wypowiedziane, nie da się już odwołać.

Horoskop dzienny - Panna

Piątek przyniesie Ci nadzieję na rozwiązanie kwestii, która od dłuższego czasu nie opuszcza Twoich myśli. Uwierz w siebie i sięgaj po marzenia, bo kolejna okazja może się nie powtórzyć prędko. Potrafisz zdecydowanie więcej, niż Ci się wydaje.

Horoskop dzienny - Waga

Końcówka tygodnia zapowiadała się spokojnie, tymczasem od rana niespodzianka za niespodzianką, niestety nie wszystkie będą pozytywne. Może gwiazdy dają Ci znak, że pora na zmianę? Zrób analizę potencjalnych zysków i strat.

Jak prać pościel, żeby była miękka i pachnąca? W ilu stopniach?

Horoskop dzienny - Skorpion

Bez wątpienia potrzebujesz odpocząć od pracy i obowiązków. W ostatnim czasie znów pracowałeś na 200 procent, co odbiło się na Twoim zdrowiu. Skorpionie, myśl więcej o sobie. Sam nie udźwigniesz wszystkich problemów, pozwól innym sobie pomóc.

Horoskop dzienny - Strzelec

Poranek przyniesie małe rozczarowanie, ale to dopiero późniejsze spotkanie z wymagającą osobą wyprowadzi Cię z równowagi. Nie daj się zapędzić w kozi róg i postaraj się zachować spokój. Okaż więcej zrozumienia.

Horoskop dzienny - Koziorożec

Ostatnio masz sporo na głowie i wyolbrzymiasz nawet najmniejsze problemy. Usiądź, przemyśl sprawę i podejdź do niej racjonalnie. Tylko spokój Cię uratuje. Nie bój się prosić o pomoc, jeśli czujesz, że sam sobie ze wszystkim nie poradzisz.

Horoskop dzienny - Wodnik

Brak planu Cię męczy i starasz się improwizować, ale nie do końca idzie Ci to najlepiej. Może pora się z tym pogodzić? Po co tracić siły i się denerwować, skoro możesz wrócić do trybu planowania i mieć spokojniejszą głowę.

Horoskop dzienny - Ryby

Powoli dobiega końca sprawa, nad którą pracowałeś od dawna, ale męczy Cię poczucie, że o czymś zapomniałeś. Poproś o opinię kogoś, kto obiektywnie spojrzy na sprawę. To wiele ułatwi.

Więcej wróżb i horoskopów znajdziesz na horoskopy.gazeta.pl.