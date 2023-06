Zamiast słodzić nim herbatę, dodaj do szamponu. Zapomnisz o wypadaniu włosów

Osłabione, łamliwe, a w skrajnych przypadkach wypadające w dużych ilościach włosy to problem, który dotyczy wielu osób. Jeśli czując irytację odkryciem kolejnego włosa na podłodze, ubraniu czy meblach zdecydujemy się spróbować coś na to zaradzić, zarówno apteki jak i drogerie zaoferują nam spory wybór przeznaczonych do tego produktów. Możemy jednak uniknąć kupowania chemicznych środków i tym samym oszczędzić nieco na drogich wydatkach. Do pielęgnacji łamliwych i wpadających włosów możemy bowiem zastosować produkty, które każdy z nas posiada na wyposażeniu swojej kuchni. Warto jednak pamiętać, że przede wszystkim powinniśmy udać się do lekarza i przeprowadzić badania, aby wykluczyć ewentualną chorobę.

Połącz go z szamponem i umyj głowę, a włosy przestaną wypadać

Wybawieniem od wypadających włosów może okazać się dla nas zwykły biały cukier, którym na co dzień słodzimy herbatę. Ze względu na swoją ogólnodostępność i przystępną cenę nie wymaga od nas dodatkowego wkładu pracy w postaci wyjścia do sklepu czy przygotowania produktu do użycia. Za jego pomocą możemy z powodzeniem robić peelingi skóry głowy. Wystarczy dodać trzy łyżeczki cukru do szamponu i wykonać masaż głowy przed jej spłukaniem. Obecność cukru w szamponie oczyści skórę, pobudzi wzrost cebulek włosów i pozytywnie wpłynie na ukrwienie. Procedurę powtarzaj co trzy mycia.

Domowe sposoby na wypadające włosy. Ten specyfik pozostaw na nich na noc

Rozmasowywanie skóry głowy z dodatkiem domowego specyfiku nie dotyczy wyłącznie jednego produktu. Wcierka ze skrzypu polnego, pokrzywy i kozieradki również przyniesie ulgę naszym włosom. Nim rozpoczniesz masaż mniej więcej łyżkę wybranych ziół, zaparz tak, jak przygotowujesz herbatę. Gdy masa wyschnie, rozprowadź ją na całej głowie i pozostaw na noc. Spać z zaaplikowanym środkiem powinniśmy również po zabiegu olejowania włosów. Ten stary domowy sposób polega na rozprowadzeniu na skórze głowy wybranego oleju. Może być to olej kokosowy, imbirowy, łopianowy, z pokrzywy, a nawet czarnuszki, jeśli borykamy się z problemem łysienia.

Wypadające włosy? Dzięki tym produktom wzmocnisz je i zapomnisz o problemie

Twoje włosy wypadają garściami? To może być objaw choroby

Wbrew pozorom wypadanie włosów jest procesem naturalnym i nie da się go w pełni uniknąć. Codziennie gubimy średnio około 100 z nich. Jeśli jednak tracimy włosy do tego stopnia, że jesteśmy w stanie zbierać je garściami, powinniśmy udać się do lekarza celem zbadania dokładnej przyczyny naszego problemu. Nagminne wypadanie włosów może brać się z zaburzeń hormonalnych, takich jak niedoczynność tarczycy czy zespół policystycznych jajników. Ich utrata wiąże się również z chorobami wątroby, cukrzycą i niewydolnością nerek.