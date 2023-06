Horoskop dzienny - środa 7 czerwca [Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec, Wodnik, Ryby]

Horoskop dzienny - Baran

Środek tygodnia to moment przejściowy pomiędzy Baranem wyjątkowo zmotywowanym do pracy a jego bardzo zmęczoną wersją. Dzień minie ci na pozór zwyczajnie, pod warunkiem że z własnej woli nie postanowisz zachować się inaczej niż zwykle. Jeśli jednak zmienisz któreś ze swoich przyzwyczajeń, możesz mocno się zaskoczyć.

Horoskop dzienny - Byk

Ten, kto stanął na drodze Byka, wie, że lepiej dobrowolnie mu ustąpić. Niewiedzą tą wykaże się dziś jednak pewna osoba z twojego najbliższego otoczenia. Nie tylko otrzymasz od niej porcję konstruktywnej krytyki, ale i zderzysz się z asertywnym podejściem ze strony drugiej osoby.

Horoskop dzienny - Bliźnięta

Właśnie zawiodłeś się na osobie bliskiej twojemu sercu. Większość dnia upłynie ci na udawaniu, że wszystko jest w jak najlepszym porządku. W środku zaczynasz się jednak wahać, czy aby na pewno warto wierzyć wszystkim na słowo.

Horoskop dzienny - Rak

Uczuciowe Raki nie lubią zmian i stresuje je wszystko to, co nowe. Bez względu na to czy posyłasz właśnie dziecko na nowe zajęcia pozalekcyjne, żegnasz się z partnerem, który wyjeżdża do pracy czy zmuszony jesteś uszanować decyzję o przeprowadzce rodziców, postaraj się dostrzec pozytywne strony tych sytuacji. Być może z czasem okaże się, że nowe jest dla ciebie na swój sposób korzystne.

Horoskop dzienny - Lew

Ten dzień wystawi cię na prawdziwą próbę charakteru. Los ofiaruje ci szansę uniknięcia przykrych konsekwencji wynikających z twojego niewłaściwego postępowania, jednak kosztem zupełnie niewinnej osoby. Nie ma znaczenia czy jest to kwestia poważnych oskarżeń ściganych z urzędu, a może tylko zagrożenie uwagą wpisaną do dziennika - przed wyborem skonsultuj się ze swoim sumieniem.

Horoskop dzienny - Panna

Panna przeżywa wewnętrzny kryzys twórczy, który dzisiaj ma szansę wyjść na prostą. Wszystko za sprawą nagłego napływu natchnienia, które ma jednak swoją cenę. Musisz dokonać wyboru: albo twoja pasja, albo obowiązki, które jednak trochę głupio odłożyć na później.

Horoskop dzienny - Waga

Jeśli coś może wyprowadzić z równowagi osoby spod znaku Wagi, to właśnie taki środowy poranek. Od rana zapominasz nawet własnej głowy, co jest swego rodzaju pokutą za brak dbałości o zdrowy sen. Mści się na tobie również wieczorne lenistwo, przez co do pracy dotrzesz z lekkim opóźnieniem.

Horoskop dzienny - Skorpion

Naczelny przodownik pracy, jakim jest Skorpion, w końcu zdał sobie sprawę z tego, jak ważny jest odpoczynek. Lawirując pomiędzy napiętym planem dnia, licznymi obowiązkami oraz zatrudnieniem pakujesz się właśnie na długo wyczekiwany wyjazd. Myśl pozytywnie, ponieważ nic i nikt poza tobą nie może zepsuć ci tego wspaniałego czasu.

Horoskop dzienny - Strzelec

Naczelna dusza podróżnika, jaka żyje w każdym Strzelcu, wyrusza właśnie w kolejną przygodę życia. Najpierw czekają cię jednak kwestie związane z przygotowaniami do wylotu. W pracy jesteś najmocniejszym ogniwem zespołu, dlatego wszyscy z utęsknieniem będą wyczekiwać twojego powrotu.

Horoskop dzienny - Koziorożec

Zrzędliwa natura Koziorożców ujawni się w pełnej krasie, gdy wstanie on lewą nogą z łóżka. Nocne koszmary przełożą się na przebieg całego twojego dnia, kładąc się cieniem na sytuacjach, z których mógłbyś czerpać przyjemność. Spuścisz z tonu dopiero wieczorem, gdy spontaniczna wizyta znajomego pomoże zapomnieć o przykrych wizjach.

Horoskop dzienny - Wodnik

Po dzisiejszym dniu Wodnik z pełnym przekonaniem uzna, że życie jest po prostu niesprawiedliwe. Rzecz w tym, że złość bliskich i niezadowolenie ze strony ewentualnego partnera ma swoje podłoże w twoim zachowaniu. Może warto wyjść z siebie, stanąć obok i zaczerpnąć nieco autorefleksji?

Horoskop dzienny - Ryby

Największym obecnym problemem Ryb jest zaniedbanie samego siebie spowodowane stratą lub nagłą wieścią o nieuleczalnej chorobie. Na szczęście możesz liczyć na swoich przyjaciół, którzy doprowadzą cię do porządku i wyciągną pomocną dłoń, gdy zajdzie taka potrzeba. Doceniaj jednak to, co masz, gdyż odtrącanie wsparcia może kosztować cię ostatnich bliskich.