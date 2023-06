Horoskop tygodniowy 5-11 czerwca 2023 [Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec, Wodnik, Ryby]

Horoskop tygodniowy - Baran

Długopis za uchem i notes w kieszeni - mniej więcej tak wyglądają twoje przygotowania do podróży. Poświęć ten tydzień na uporządkowanie ważnych spraw, aby oszczędzić sobie stresu. Po wszystkim Barany czeka wyjątkowo spokojny weekend.

Horoskop tygodniowy - Byk

Twoje humory nie będą sprzyjać zarówno tobie, jak i osobom w twoim otoczeniu. Poczujesz się rozdrażniony i zmęczony. Postaraj się zatem znaleźć czas tylko dla siebie. Zajmij się rzeczami, które lubisz najbardziej. To pomoże ci powrócić do duchowej równowagi.

Horoskop tygodniowy - Bliźnięta

Nie ufaj tak mocno złym przeczuciom. Nie podążaj za zazdrością, bo łatwo zepsujesz dobre relacje z kimś, na kim bardzo ci zależy. W tym tygodniu samotne Bliźnięta będą miały okazję spotkać bratnią duszę.

Horoskop tygodniowy - Rak

Ciągnący się nieskończoność remont nareszcie dobiegnie końca. Łatwiej będzie zachować więcej pieniędzy na przyjemności i zachcianki, a tych przecież nigdy za wiele.

Horoskop tygodniowy - Lew

Sprawy sercowe mogą spędzać ci sen z powiek, ale postaraj się odłożyć je na moment i skupić się bardziej na karierze. Ten tydzień przyniesie sporo okazji do wykazania się. Możesz liczyć na większe pieniądze.

Horoskop tygodniowy - Panna

W tym tygodniu będziesz chętniej podejmować ryzykowne decyzje. Nie zabraknie ci pewności w wyrażaniu siebie i manifestowaniu tego, na czym ci zależy. Nie zrażaj się czyimiś złośliwościami - wykorzystaj cały swój urok i po prostu rób swoje.

Horoskop tygodniowy - Waga

W tym tygodniu skup się na relacjach z rodziną. Spędź z nią więcej czasu, a dowiesz się, jak wielu rzeczy jeszcze o niej nie wiedziałeś. Zobaczysz swoich bliskich z nowej, ciekawszej perspektywy.

Horoskop tygodniowy - Skorpion

Często obawiasz się przyszłości i podejmowania kolejnych kroków. Tymczasem przed tobą szansa na szczere, gorące uczucie. Sytuacja będzie wymagała od Skorpionów inicjatywy, ale nie wahajcie się, bo może to być początek długiej i pięknej relacji.

Horoskop tygodniowy - Strzelec

Nie lubisz przyznawać racji innym, ale w tym tygodniu będziesz do tego zmuszony. Co gorsza, będzie to osoba, która uwielbia grać ci na nerwach. Uzbrój się w duże pokłady cierpliwości. Twoim sprzymierzeńcem będzie Waga.

Horoskop tygodniowy - Koziorożec

Chomikujesz rzeczy jak leci. Jesteś pewien, że potrzebujesz wszystkiego, co masz poupychane w szafach? Może warto zrobić letnie porządki i rozstać się ze zbędnymi klamotami? Przy okazji możesz znaleźć cenne pamiątki, o których już nawet nie pamiętasz.

Horoskop tygodniowy - Wodnik

Znajdziesz się w sytuacji, która będzie wymagała od ciebie sporo taktu i wrażliwości. Przyjaciel jak nigdy wcześniej będzie potrzebował mądrej rady. W podnoszeniu go na duchu pomogą ci Ryby.

Horoskop tygodniowy - Ryby

Czerwcowe słońce rozświetli twój umysł. W tym tygodniu nie zabraknie ci pogody ducha i dobrych pomysłów, które już wkrótce przekujesz w sukces. Nie odwlekaj tego, działaj!