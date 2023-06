Posłanka PiS w mieszkaniu komunalnym. Płaci 116 zł czynszu, zarabia ponad 25 tys. zł

Funkcję posłanki PiS Anna Paluch pełni od 2005 roku. Swoją karierę polityczną zaczynała od stanowiska urzędniczego, by zostać później radną wojewódzką. Obecnie piastuje stanowisko szefowej struktur PiS w trzech powiatach: limanowskim, nowotarskim i tatrzańskim. Mieszkanie komunalne o powierzchni blisko 40 m kw. zlokalizowane w centrum Krościenka nad Dunajcem zostało jej przydzielone jeszcze w latach 90. Problem w tym, że przez lata zarobki posłanki gwałtownie wzrosły, przekraczając tym samym dochód kwalifikujący najemcę do otrzymania lokalu komunalnego.

Posłanka PiS w mieszkaniu komunalnym. Na lokal czekają trzy potrzebujące rodziny

Fakt zajmowania przez zamożną posłankę mieszkania socjalnego denerwuje mieszkańców miasta. Informację o szokująco niskim czynszu potwierdził w rozmowie z Onetem Grzegorz Szerszeń, kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej w Krościenku nad Dunajcem - Pani poseł Anna P. jest najemcą gminnego lokalu mieszkalnego należącego do naszych zasobów. Powierzchnia najmowanego lokalu to 38,3 m kw. Miesięczna stawka czynszu za to mieszkanie wynosi 116,43 zł - wyjaśnił. Lista oczekujących na przydział lokalu komunalnego w tej okolicy liczy na ten moment trzy potrzebujące rodziny.

Z obliczeń wykonanych przez Onet wynika, że za metr kwadratowy powierzchni posłanka płaci raptem 3,04 zł miesięcznego czynszu. To aż siedem razy mniej niż kwota ustalona dla najemców lokali zbudowanych w ramach rządowego programu "Mieszkanie+", którego głównym założeniem jest zaoferowanie obywatelom przystępnych cen najmu. Dodatkowym zaskoczeniem jest w tym przypadku wzrost opłat spowodowany obecną w Polsce inflacją. Jak dowiedział się Onet, kwota uiszczana przez posłankę w przeciągu 16 lat wzrosła o zaledwie 19 zł.

Zarabia ponad 25 tys. zł miesięcznie i zajmuje mieszkanie komunalne. Posłanka PiS korzysta z luki w prawie

Oświadczenie majątkowe Anny Paluch jednoznacznie wskazuje, że jej dochód brutto za 2022 rok wyniósł ponad 304 tys. zł. Na poczet tej kwoty składają się: emerytura, dieta oraz uposażenie poselskie. Oznacza to, że miesięczny dochód posłanki PiS przekracza 25 tys. zł brutto. Mimo zarobków znacznie przewyższających progi regulujące możliwość ubiegania się o mieszkanie komunalne kobieta z powodzeniem zamieszkuje przydzielony jej przed laty lokal. Wynika to z faktu, że w przepisach brakuje zapisu, który regulowałby kwestię maksymalnego możliwego dochodu dla osób, które otrzymały już wsparcie mieszkaniowe. Tym samym posłanka, która lata temu zgodnie z obowiązującymi wytycznymi otrzymała lokal komunalny, pomimo wzbogacenia się w późniejszym czasie, może go opuścić jedynie dobrowolnie. "Dobra informacja dla rodzin, które czekają w Krościenku na mieszkanie komunalne, jest jednak taka, że posłanka Paluch buduje też prywatny dom" - kwituje sprawę Onet.