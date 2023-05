Horoskop tygodniowy: 1-7 czerwca 2023 [Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec, Wodnik, Ryby]

Horoskop tygodniowy - Baran

Dążący do celu w niemal każdej dziedzinie, za którą się zabierze, Baran dawno nie czuł się tak skołowany. W powietrzu unosi się zapach miłości, a skupienie wszystkich swoich myśli na konkretnym zadaniu stało się niemal niewykonalne. Jego praktyczną naturę drażni to, że po raz pierwszy od dawna poukładaną głowę zaprzątają myśli o kimś innym.

Horoskop tygodniowy - Byk

Niewyobrażalny upór, zapał do podejmowania nowych wyzwań oraz zachowanie zimnej krwi posiadane przez ten znak zodiaku zaprocentują w najbliższych dniach. Czeka na ciebie coś, co inni nazwaliby drogą przez mękę, ale w twoim przypadku znacznie bardziej pasuje tu miano przygody. Niewykluczone jednak, że w jej trakcie dojdzie do tarć pomiędzy tobą a partnerem.

Horoskop tygodniowy - Bliźnięta

Początek czerwca niesie ze sobą poszerzenie możliwości pod względem spotkań towarzyskich, co otwarte Bliźnięta zamierzają sprytnie wykorzystać. Choć pomysłów na kreatywne spędzanie czasu pojawi się wiele, a wasza ekstrawertyczna dusza podpowiada, by zrealizować każdy z osobna, przeszkodą mogą być bariery finansowe. Posłuchajcie intuicji i postawcie na próbę samodzielnego zorganizowania imprezy bądź wycieczki.

Horoskop tygodniowy - Rak

Dla Raka zajętego prowadzeniem domu opieką nad dziećmi i próbą pogodzenia tego wszystkiego z rolą dobrego pracownika początek nowego miesiąca to zazwyczaj myśl o zbliżającej się wypłacie. Coraz ładniejsza pogoda wywoła w nim jednak ochotę na odpoczynek od codziennych obowiązków. Zostawiając dzieci na kilka dni pod opieką rodziny nie miej wyrzutów sumienia - każdy potrzebuje czasem wytchnienia nawet od ludzi, których kocha.

Horoskop tygodniowy - Lew

Im cieplej jest, tym Lew ma więcej sposobności do udowadniania innym swoich umiejętności. Pycha i bezrefleksyjność w działaniu może ci jednak tym razem bardzo zaszkodzić. Popisując się przed kolejną widownią, przemyśl każdy swój ruch dwa razy, inaczej skończy się to płaczem i ciągnącym się do końca tygodnia poczuciem wstydu.

Horoskop tygodniowy - Panna

Kiedy kwiaty za oknem rozkwitają już na dobre, a temperatura pozwala na odkrycie większej partii ciała, Panny rzucają się w wir przeglądu zawartości swojej garderoby. Spóźnione wiosenne porządki w wersji ubraniowej zakończą się wytypowaniem sporej ilości niepotrzebnych ciuchów, zakupem kolejnych "niezbędnych do przeżycia" oraz ubytkiem na koncie oszczędnościowym. Patrząc na stylizacje, które potrafią tworzyć przedstawiciele tego znaku, nie sposób się jednak nie zachwycić.

Horoskop tygodniowy - Waga

W naturze wszystko ma swój własny rytm i nie inaczej jest w życiu statecznej Wagi. Po zaliczeniu wiosennego sprzątania całego domu i poukładania od nowa wszystkich książek na regale przyszła pora na skupienie się na sobie. W twojej głowie od jakiegoś czasu kiełkuje pomysł rozpoczęcia przygody z nowym hobby, a teraz nadarza się do tego idealna sposobność.

Horoskop tygodniowy - Skorpion

Waleczne Skorpiony w obliczu tak wielu nałożonych na siebie obowiązków i zadań wydają się niezwykle delikatne i małe. Tonąc w morzu nowych wyzwań, poczujesz nieodpartą potrzebę wyrwania się z tej spirali braku czasu. Zaowocuje to krótkim wyjazdem, który pomoże ci przywrócić do życia równowagę pomiędzy pracą a codziennością.

Horoskop tygodniowy - Strzelec

Skupione na ratowaniu swojego zdrowia Strzelce mogą w końcu odetchnąć z ulgą. To, co najgorsze jest już za nimi, a najbliższy tydzień przyniesie kolejne dobre wiadomości. Świętując z bliskimi zamknięcie trudnego rozdziału w swoim życiu, nie zapominaj, że dbałość o zdrowie powinna mieć miejsce zawsze, również wtedy, gdy nie ma się z nim problemów.

Horoskop tygodniowy - Koziorożec

Zrzędliwego i ponurego Koziorożca trudno poznać, gdy zachwycony aurą pierwszych dni czerwca otwiera się na otaczających go ludzi. Poznając nowe osoby, poczujesz zaskakującą satysfakcję z tego, w jakim miejscu obecnie się znajdujesz. Ten tydzień upłynie ci pod znakiem zabawy i szczerego uśmiechu.

Horoskop tygodniowy - Wodnik

O tym, że kłamstwo ma krótkie nogi, nie jest wcale trudno się przekonać. Takie doświadczenie na swoją listę przeżyć dopisze tym razem Wodnik, który zaskakująco mało ostatnio był sobą. Zdjęcie maski może zająć trochę czasu, jednak i tak nie już masz nic do stracenia - w końcu prawda wyszła na jaw.

Horoskop tygodniowy - Ryby

Zagubieni przedstawiciele tego znaku zodiaku zdają się być bardziej ślepi na innych niż kiedykolwiek wcześniej. Nie dostrzegając osoby, dla której wiele znaczycie, ryzykujecie jej rychłą stratę. Jak bardzo ona zaboli, przekonacie się dopiero po fakcie.