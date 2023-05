Boże Ciało to ważne święto w Kościele katolickim, które w tym roku przypada 8 czerwca. Jest to święto ruchome, dlatego każdego roku obchodzimy je w innym terminie. Aby przedłużyć czas świętowania, warto zaplanować kilka dodatkowych dni urlopu.

Boże Ciało 2023. Kiedy wziąć urlop, aby mieć dłuższy, wolny weekend?

Boże Ciało przypada co roku 60 dni po Wielkanocy oraz 10 dni od święta Zesłania Ducha Świętego. Katolicy kojarzą Boże Ciało ze świętem Trójcy Świętej, ponieważ przypada zawsze w czwartek, po jego obchodach. W Kościele katolickim Boże Ciało oznacza celebrację Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, czyli cudu przemiany konsekrowanego chleba i wina w Ciało i Krew Chrystusa.

Zawsze jest to dzień wolny od pracy oraz od nauki w szkole. W tym roku Boże Ciało wypada w czwartek 8 czerwca. Jeśli wykorzystamy jeden dzień urlopu 9 czerwa, wówczas możemy skorzystać z czterech dni wolnych. Jeżeli zależy nam na dłuższym odpoczynku, musimy wziąć urlop od poniedziałku 5 czerwca do piątku 9 czerwca. Wówczas wykorzystamy na regenerację aż dziewięć dni.

Kolejna szansa na długi weekend dopiero w sierpniu

Jeśli ktoś nie zdąży wykorzystać w pełni weekendu w czerwcu, może to zrobić ponownie w sierpniu. Dzięki przypadającej Uroczystości Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny oraz Świętu Wojska Polskiego, w połowie miesiąca możemy ponownie zaplanować dłuższy wypoczynek. Uroczystości te przypadają we wtorek 15 sierpnia. Jest to dzień wolny od pracy. Jeśli zaplanujemy urlop w poniedziałek 14 sierpnia, wówczas ponownie możemy skorzystać z dłuższego weekendu.